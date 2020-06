Pořízením přístroje mohou lékaři rychleji vyhodnotit testy u pacientů s podezřením na Covid-19 a současně k rozšíří nabídku poskytovaných služeb mikrobiologického oddělení nemocnice pro Znojemsko. Analyzátor není využíván pouze pro testování na Covid-19. „Přístroj vyhodnocuje vzorky na virus chřipky, chlamydie, gonokoky, lidské papilomaviry, toxin Clostridium difficile a další nemoci což rozšiřuje nabídku poskytování služeb našeho oddělení. Pro lékaře to představuje rychlejší diagnostiku zmíněných původců infekčních onemocnění,“ shrnul výhody nového analyzátoru primář mikrobiologického oddělení nemocnice Michal Staněk.

Koncem roku 2019 posuzovalo vedení nemocnice priority a potřeby jednotlivých pracovišť na pořízení přístrojové techniky. „Vyhodnotilo jsme tehdy absenci analyzátoru jako zcela zásadní, což se následně v době koronavirové pandemie plně potvrdilo. Analyzátor s příchodem pandemie dostal absolutní prioritu na pořízení. S vlnou solidarity a darů od různých firem a občanů, kterých se nám během pandemie dostávalo nás současně oslovilo vedení Chvalovic s finančním darem, a to v celé výši ceny analyzátoru. To pro nás bylo obrovskou pomocí a podporou, které si nesmírně vážíme“ sdělil ředitel Nemocnice Znojmo Martin Pavlík.

Výsledky do hodiny

Do instalace nového přístroje prováděli zdravotníci ve Znojmě vyšetření testů metodou PCR na vypůjčeném přístroji. „Do dnešního dne jsme provedli více než tři stovky vyšetření na přítomnost viru SARS Cov-2, z toho byly čtyři vzorky pozitivní,“ dodala mluvčí nemocnice.

„V tuto chvíli máme výsledky stěrů na Covid-19 přibližně do hodiny, což je velký přínos v případě, že je u nás pacient, který má podezření na Covid-19 nebo v případě překladu pacienta do zařízení sociální péče či do léčeben dlouhodobě nemocných,“ doplnil Pavlík.

Vyšetřování testů budou zdravotníci využívat přednostně u pacientů Nemocnice Znojmo, v případě kapacitních možností také pro vyšetřování vzorků z odběrového místa naší nemocnice. Dosud Nemocnice Znojmo zasílala testy k vyhodnocení do jiných zdravotnických zařízení nebo soukromých laboratoří v Brně nebo Ostravě.