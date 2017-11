Chybí mladá krev. Politické strany nemají kde brát, zkoušejí být víc sexy

Jižní Morava – Náročný úkol, připomínající touhu proslulé hraběnky Bathory, si vytyčily politické strany v jihomoravském příhraničí. Potřebují novou mladou krev. Na rozdíl od legendami opředené ženy se v ní nechtějí koupat, ale s mladými kandidáty hodlají zvýšit šance na úspěch v příštích komunálních volbách. Má to však háček. Nové tváře se do politiky příliš nehrnou.

„V personální politice je to náš nejvýznamnější úkol. Potřebujeme na kandidátku dostat i nové mladé lidi. Nemusí jít o členy, ale třeba také bezpartijní,“ řekl člen předsednictva ČSSD na Hodonínsku a bývalý poslanec Ivan Ohlídal. Aby se neopakoval propad jako ve volbách do sněmovny, potřebují podle něj v okrese úspěšně oslovit desítky příznivců.

Atraktivita ODS naopak vzrostla podle šéfa strany na Břeclavsku Rostislava Koštiala. S kolegy teď nábor lidí se zájmem o politiku hodně řeší. „Už i ve volbách do sněmovny nám pomáhala velká skupina velmi mladých lidí, kteří jsou vývojem v České republice znepokojení,“ těšilo Koštiala. Nynější auru strany označil jako atraktivní a sexy. Počet lidí pod třicet let spřízněných s ODS odhadl v okrese na desítky.

Obecně ale aktivní zájem mladých o politiku není valný. Volební účast lidí do šestadvaceti let je kolem pětadvaceti procent.

Podle politologa Michala Pinka záleží na vedení stran i mladých. „Troufnu si říci, že nyní bude pro mladé daleko zajímavější stát se členem Pirátů, než aby vyplňovali přihlášku do ODS,“ myslí si Pink. Souvisí to s výsledkem voleb i zaměřením strany. „V momentě, kdy však mladí zjistí, že se členstvím ve straně souvisí i platba členských příspěvků, začne to být už horší,“ míní.

Slabší zájem mladých pozoruje i předseda oblastní organizace ANO na Znojemsku a poslanec David Štolpa. „Mám mladšího sourozence, takže vím, že mladí se o politiku vůbec nezajímají,“ prohlásil.

Jeho cílem je posílit členskou základnu hnutí v okrese bez důrazu na věk příchozích. Tamní oblastní organizace má nyní asi třicet členů, pět z nich má do třiceti let.

Výjimkou jsou Mladí a neklidní. Ti mají zastoupení v břeclavském zastupitelstvu. Jejich členům je maximálně 36 let. „Byli jsme vrstevníci naštvaní z toho, jak to ve městě funguje. Řekli jsme si, že místo nadávání u piva se zkusíme aktivně zapojit,“ popsal lídr hnutí Jakub Matuška. Soustředí se pouze na Břeclav.