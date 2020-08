/FOTOGALERIE/ Na prostranství před šatovským obecním úřadem je živo. Patnáct párů mladých v krojích trpělivě čeká na předání hodového práva. To sledují desítky místních i turistů. Z budovy úřadu vychází první dáma Šatova.

Tak jdeme na zvaní! | Foto: Deník / Dalibor Krutiš

„Dobrý den všem, poslyšte provolání starostky nezbedná chaso! Jen slovíčko nebo dvě, však dlouho to trvat nebude. Vítám vás všecky, vzdálené i bližší, žádám vás o chvilku pomlčení k mému krátkému promluvení,“ vítá starostka Lenka Stupková krojovanou chasu a všechny přítomné, kteří se v sobotu v osm hodin ráno přišli před obecní úřad městyse podívat na to, jak to mladým v krojích sluší a také na nezbytné předání hodového práva.