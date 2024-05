Legendární Cirkus Humberto dorazil potěšit příznivce cirkusového umění na Znojemsko. Do neděle 5. května mohou navštívit lidé představení v Dobšicích.

Záběry z představení Cirkusu Humberto. | Video: s využitím snímků Zdeňka Dvořáka

Dříve stávaly cirkusové stany před Louckým klášterem ve Znojmě, město cirkusy vykázalo před brány města před šesti lety. Znojmo k zákazu přistoupilo kvůli aférám s údajným týráním zvířat v cirkusech, ale i na základě ankety mezi lidmi. Později vznikla petice, která žádala zrušení zákazu.

Podle milovnice koní a instruktorky jezdectví Zuzany Boudové z opozičního Pro Znojmo je o zvířata v cirkusech dobře postaráno. Pravidelně se o tom přesvědčují nejen diváci, ale i Státní veterinární správa, která cirkusy pravidelně kontroluje.

Cirkus Humberto zve na představení nazvané Bez limitu ještě do neděle 5. května. Lidé najdou šapitó i zvěřinec v Dobšicích.Zdroj: Zdeněk Dvořák

Koně podle ní v cirkusech v žádném případě nestrádají. „Kdyby se všichni koně v republice měli tak dobře, jako ti cirkusoví, tak by u nás bylo krásně. O zvířata je skvěle postaráno, mají vždy čistou podestýlku, pravidelné krmení, péči a hlavně lásku a pozornost jejich chovatelů,“ uvažovala Boudová.

Cirkus Humberto v Dobšicích je otevřený ještě v pátek 3. května od 18.00 a v sobotu a neděli od 16.00.

Představení Cirkusu Humberto v Dobšicích

Uvažovala také nad tím, zda není regulace městem zbytečná. „Zda lidé ve Znojmě do cirkusu půjdou nebo ne, by město nemělo regulovat. Je to přece věcí poptávky,“ uvažovala.

Kolem Cirkusu Humberto se pohybuje několik let oceňovaný fotograf Zdeněk Dvořák. „Cirkus mám moc rád, svou práci dělají všichni velmi dobře. Tehdejší vykázání ze Znojma jsem nepovažoval za šťastné řešení. Možná je teď, s jiným vedením radnice, příležitost uvažovat o návratu nebo alespoň o otevření debaty,“ naznačil Dvořák.

Pro současné vedení města zatím cirkusy téma k řešení nejsou, ale nebrání se je otevřít. „Zatím jsme nezaznamenali významnější poptávku ze strany veřejnosti po zrušení zákazu cirkusů, který zavedlo město v roce 2019. Pokud by o to projevili lidé ve větší míře zájem, vedení města se nebrání znovu otevřít diskusi na toto téma,“ sdělil mluvčí znojemské radnice Pavel Kovařík.

Ze Znojemska odjíždí cirkus se svou show nazvanou Bez limitu na Vysočinu. Představí se v Třebíči i Telči, pokračovat pak bude do Čech.

Podívejte se, jak vypadalo nedávné představení v Hodoníně.