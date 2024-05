Stávající zákazníci se podle provozovatelů nemusí obávat toho, že bezobslužný režim nezvládnou, protože nemají chytrý telefon nebo bankovní identitu. „Kdo bude chtít, může nakupovat tak, jako doposud, tedy v pondělí a pátek od půl šesté ráno do půl čtvrté odpoledne, v úterý, středu a čtvrtek od půl šesté do půl dvanácté a v sobotu od půl sedmé do půl jedenácté,“ píše se v oznámení na webu obec.

Jak se lidé dostanou do prodejny?

Potřebují mít zřízenou bankovní identitu. Má ji každý, kdo využívá internetové bankovnictví

Musí mít staženou speciální aplikaci ČSOB s názvem DoKapsy. Aplikaci mohou využívat i ti, kdo nejsou klienty banky ČSOB.

Nákup je pak možný jen díky platební kartě a standardní samoobslužné pokladně, s kterou se zákazníci mohli potkat například ve Znojmě ve velkých supermarketech.

Bezpečnost a další plány

Do prodejny by tak díky identitě měli vstoupit pouze lidé starší osmnácti let. „Díky využití bankovní identity na jednu stranu řešíme problém s bezpečností a bráníme se případným zlodějům a na stranu druhou zajišťujeme, že do prodejny vstupují pouze lidé starší osmnácti let a můžeme tedy v automatizovaném režimu prodávat třeba alkohol,“ vysvětluje Lukáš Němčík.

Celkem jde už pětatřicátou automatizovanou prodejnu COOP v České republice a v plánu je jich do konce roku otevřít dalších zhruba osmdesát. Na jihu Moravy už podobně lidé nakupují třeba v Lednici na Břeclavsku nebo Vískách na Blanensku. Deník o tom informoval ZDE.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Zkušenosti z jiných prodejen

Podle dosavadních zkušeností automatizovaný provoz zajišťuje až patnáct procent obratu prodejen, v obchodech s omezenou standardní otevírací dobou je tento poměr ještě vyšší.

Zákazníci si podle provozovatelů na užívání nového systému zvykli velmi rychle. „Nenaplnily se také částečné obavy z vyššího množství krádeží nebo případů vandalismu. Použitá technologie totiž zákazníky spolehlivě identifikuje a na rozdíl od běžného provozu je případný nepoctivý zákazník velmi jednoduše dohledatelný. Automatizované prodejny jsou navíc napojené na pulty centrální ochrany,“ sdělil Ivo Čižmár, který zajišťuje projektu propagaci.

Automatizovaný provoz už podle Lukáše Němčíka není marketingový či technologický experiment.