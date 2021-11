Na dispečinku evidují momentálně nárůst počtu volajících. „Běžné telefonáty nám neustaly, jejich počet je stále stejný. Čelíme ale náporu kvůli covidu. Často řešíme jen covid, pořád dokola,“ poznamenává záchranář.

U lidí volajících v souvislosti s koronavirem se zdravotníci setkávají s celou škálou případů. U části případů stačí telefonická domluva, kdy jim poradí použití léků a doporučí znovu volat v případě zhoršení stavu. Jindy vyjíždí k pacientům, které musí napojit na řízenou ventilaci. „Do nemocnice je pak předáváme v těžkém stavu,“ doplňuje Dvořáček.

Při volání se setkává i s netradičními požadavky. Třeba někteří chtějí převezení do nemocnice. „Telefonují, vezměte mě do nemocnice na kapačky, kde mi dají infuzi a za tři dny půjdu domů. Řada lidí si myslí, že takto dostanou zázračný lék a zamíří domů, ale tak to není,“ popisuje dispečer.

Na dispečinku vědí, že se na ně lidé obrací i v případech, kdy jsou bezradní a neví, co dělat. Například volají svému praktickému lékaři o radu a ten jim řekne, ať vytočí tísňovou linku 155. „Kolikrát jsme pak přetížení, máme jeden hovor za druhým. Řešíme ale každý z nich, protože dopředu nevíme, jestli volající potřebuje opravdu pomoc nebo s námi bude řešit, zda si má vzít jeden nebo dva paraleny,“ přibližuje Dvořáček.

Nejen při hovorech si Dvořáček všímá, že je mezi lidmi cítit nervozita. Není výjimkou, když přeroste v agresivitu, kterou pak volající projevují do hovorů s dispečery. „Za směnu to zažíváme několikrát. Někteří lidé jsou nepříjemní, vyhrožují, vybíjí si na nás vztek. Tvoříme pro ně jakýsi hromosvod. Jsme ale profesionálové a podobné situace zvládáme,“ říká pracovník záchranky.

Volajících se dispečeři ptají, zda jsou pozitivní na covid, v karanténě či zda jsou očkovaní. Právě dotaz na očkování ale u některých lidí vyvolává agresivní odezvu. „Neptáme se na něj proto, abychom se na volající zlobili, když ho nemají, ale protože chceme a musíme ochránit naše lidi,“ vysvětluje Dvořáček.

V těchto dnech se záchranáři počtem výjezdů blíží historickému rekordu ze začátku letošního roku, kdy za den vyjeli třistapadesátkrát. Coby inspektor provozu nebo člen záchranářské posádky se Dvořáček pravidelně dostává k případům přímo v terénu. „Psychicky náročné jsou třeba výjezdy, kdy covidem onemocněla celá rodina, přičemž některý její člen je ve vážném stavu,“ zmiňuje záchranář.

Kvůli současné situaci mají na dispečinku i ve výjezdu služby navíc. Ruší dovolené. Veškerý volný čas tráví v práci. A nevidí světlo na konci tunelu. „Vždy nás motivovalo. Řekli jsme si, že ještě třeba měsíc vydržíme, ale teď je situace horší a horší,“ podotýká Dvořáček.

Dispečink navíc patří do kritické infrastruktury. Musí fungovat neustále, čtyřiadvacet hodin denně. „Nemůžeme si říct, že zítra to omezíme a nechat tady dva lidi. Dispečink je mozek celé záchranky, ze třiadvaceti základen v kraji vysílá výjezdové skupiny,“ upozorňuje zdravotník.

Jak dlouho současný nápor náročný i na psychiku záchranáři ještě vydrží, netuší. „Asi se to ale nedá říct. Vydržíme co nejdéle,“ ujišťuje. Kromě práce se snaží přirozeně soustředit také na rodinu. Do toho se pomalu blíží Vánoce. Zvlášť v současné době musí myslet i na své zdraví.