Pivo čepuje hostům z tanku, půllitr za osmatřicet korun. Zatím do ceny započítává desetiprocentní daň z přidané hodnoty. Od nového roku roku už to bude jednadvacet procent, navýšení se promítne do konečné ceny u stolu. Vláda zařadila čepované pivo mezi takzvané neřesti, které budou nově spadat pod vyšší sazbu daně. Patří mezi ně i tabákové výrobky.

Konsolidační balíček: Vyšší DPH na alkohol, nižší na léky. Skončí školkovné

Změny představil ministr financí Zbyněk Stanjura. „Daně z tabáku, alkoholu a hazardu vynesou za dva roky navíc 10,9 miliardy korun, většinu v příštím roce. Daně z cigaret, tabáku na kouření a doutníků se příští rok zvýší o deset procent, v následujících třech letech vždy o pět procent. Daň ze zahřívaného tabáku se bude zvyšovat o patnáct procent ročně, nově se zdaní nikotinové sáčky a náplně do e-cigaret,“ vyjmenoval ministr

Nižší sazba daně z hazardních her se zvýší na třicet z nynějších třiadvaceti. „Daň z lihu se příští rok zvýší o deset procent, v dalších třech letech vždy o pět procent,“ oznámil Stanjura.

Vzkaz kvůli možné dani: Stanjuro, na Moravu nejezdi. Vinař mluví o vyhlazení

Pro některé pivaře se stane vysedávání v hospodě nadstandardem, který si častěji rozmyslí. „Dřív to byl folklór po práci, kdy jsme se s chlapy sešli u piva a zapálili si cigaretu. Teď už můžeme kouřit jen na zahrádce. A budeme u toho sakra dobře počítat, kolik nás to vyjde. Pivo pít nepřestanu, ale značně omezím jeho množství,“ připravuje se už nyní na zdražení třeba Marek Pokorný z brněnských Bohunic.

Šetření štamgastů už teď potvrzuje i znojemský hospodský Fruvirt. „Dřív jsme dali na plato deset piv a za chvíli bylo v lokále rozebrané. Teď chlapi s jeho dopitím nespěchají, a v devět večer je hospoda prázdná. Po zdražení se to určitě ještě prohloubí. Uvidíme, jestli přežijeme, nebo ne,“ krčil rameny.

Spotřební daň z vína? Konec koštů na vesnicích, obávají se vinaři na jihu Moravy

Zdražení podle něj pocítí především odlehlé regiony jako je právě Znojmo. „Naše město není Praha, tam zahraniční turisté zaplatí za pivo vysoké částky a neřeší to. S tím my tady nemůžeme vůbec počítat,“ dodal Fruvirt.

Stát ale vypustil spotřební daň na takzvaná tichá vína. Podle premiéra Petra Fialy o tom v debatě padaly silné argumenty pro i proti. Na ostatní alkoholické nápoje je spotřební daň uvalena. „Věc, která nakonec rozhodla, je to, že v okolních zemích, se kterými se musíme v této věci srovnávat, ta daň není. Proto jsme se rozhodli, že necháme věc tak, jak je," řekl premiér.

To nejlepší z Moravy. Lidé si vychutnávali zajímavé pokrmy na zámku ve Slavkově

Za nerovný boj to považuje Zdeněk Švec z Blanska. „Když se má zdanit alkohol, tak to mělo být rovným dílem. Vinaři ale křičeli dopředu, a tak se tomu ubránili,“ srovnával.