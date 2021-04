Přepravu na výlety s koly mohou lidé využívat od začátku dubna. „Více spojů jezdí mezi Znojmem a Vranovem nad Dyjí, lidé se mohou nechat zavézt až do rakouského Drosendorfu. Cyklobus spojuje také Vranov nad Dyjí a Bítov,“ uvedl Petr Chadim ředitel znojemské dopravní společnosti Psota, která cyklobusy na Znojemsku provozuje.

Petr Skopal se ale na kole proháněl zatím jen na Brněnsku. „Byly zavřené okresy, tak jsem nikam daleko nevyjížděl. Taky počkám na lepší počasí, pak možná cyklobus k Vranovské přehradě využiji,“ zvažoval Brňan.

Čas má do konce října. Cyklobusy zatím jezdí o víkendech a svátcích, o prázdninách budou jezdit každý den. „O letních prázdninách vyjedeme každý den ze Znojma do Vranova nad Dyjí, odtud budeme pokračovat kolem Vranovské přehrady do Uherčic, Bítova a zpět do Vranova. Večer pojede cyklobus po stejné trase zpět a do Znojma, kde na něj naváže expresní autobus směr Brno,“ poukázal Chadim.

Novou linku využijí i cestující s koly z Brna do Moravského Krasu. „Přidali jsme spoj číslo 201 z Brna do Jedovnice, jezdí o víkendech,“ upozornil na novinku Havlík.

Cyklovlak na Břeclavsku

Za památkami Lednicko-valtického areálu na Břeclavsku se lidé s bicykly mohou přiblížit zvláštním cyklovlakem. Linka R13 vyjíždí o víkendech z Brna po půl desáté ráno do Břeclavi. Výlukami bude letos omezován ale oblíbený spoj Expres Pálava – Podyjí, který vyjíždí o víkendech z Brna-Králova Pole před osmou hodinou ráno a zastavuje na Lesné v Židenicích a na Hlavním nádraží. Odtud pokračuje do Břeclavi, Valtic, Mikulova, Znojma a Šatova. Večer ze Znojma vyjíždí před šestou hodinou. Každý víkend odjíždí ze Zvonařky také přímý cyklobus přes Rousínov a Vyškov až do Studnice.

Za vínem takzvaným Vinobusem, křižujícím sklepy na Znojemsku, se budou moct vydat zájemci od začátku května. „Letos prodloužíme trasu o čtrnáct kilometrů, celkem na devětapadesát. Lidi zavezeme nově na vyhlídku a degustační místo Lampelberg u Vrbovce, novou degustační zastávku si užijí například v Šatově u Moravského sklípku nebo v Šaldorfě, kde je přivítá více vinařů,“přiblížil novinky František Koudela ze Znojemské Besedy, která provoz Vinobusů organizuje.

Přímo v centru Znojma se mohou lidé přepravovat oblíbeným kolovým vláčkem. „Pokud to situace dovolí, vrátí se do ulic začátkem května. Bude jezdit pětkrát denně až do konce září,“ uvedla mluvčí znojemské radnice Karolína Janečková.

Devadesátiminutová vyhlídková jízda, která startuje pětkrát denně u Louckého kláštera, umožní cestujícím obdivovat nejvýznamnější místa a památky města i s průvodcem. Ročně ho využije na čtrnáct tisíc lidí.

Vybrané linky pro cyklisty kraji



Vlaky

Expres Pálava – Podyjí (Brno – Břeclav – Znojmo – Šatov)



Autobusy

Cyklobus linky 108 z Brna do Znojma a do Národního parku Podyjí

Cyklobus linky 233 z Blanska do Moravského krasu

Cyklobus linky 201 z Brna do Jedovnic

Cyklobus linky 251 ze Skalice nad Svitavou do Jevíčka

Cyklobus linky 423 z Tetčic přes Ivančice a Oslavany až do Mohelna

Cyklobus linky 602 jezdí mezi Bučovicemi a Brnem

Cyklobus linky 817 jezdí mezi Znojmem a Vranovem nad Dyjí

Cyklobus linky 55 zajišťuje spojení do Mariánského údolí v Brně