Předběžný hrubý propočet projektu činí šedesát milionů korun. Hlavním zdrojem peněz na výstavbu by se měla stát dotace. V případě, že ji obce nezískají budou jednat o dalších možnostech financování.

Každá z obcí si nechala zpracovat svoji část projektové dokumentace, které nyní sloučí do jedné. Stejně tak se rozdělí i financování stavby podle poměru délky cyklostezky v území každé z obcí.

Podle starostky Šatova Lenky Stupkové toužili v městysi po cyklostezce dlouho. „Mnoho našich obyvatel dojíždí do zaměstnání na Hatě. Navíc krásně propojíme naše sklepní uličky,“ uvítala spolupráci obcí Stupková.

