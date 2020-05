Po ročním zdržení by se letos měli cyklisté dočkat dalšího kousku nové cyklostezky ve Znojmě. Má navázat na stávající trasu u hlavní silnice v Pražské ulici. Radnice plánuje také přesunutí části trasy stezky z Kolonky k Pražské a další kroky. „V nejbližších dnech by stezku měla začít stavět firma Závlahy Dyjákovice za dvě stě čtyřiapadesát tisíc korun bez daně. Hotovo by mělo být asi v polovině prázdnin,“ uvedl místostarosta Znojma Jakub Malačka.

Za zdržením stála podle představitelů města rekonstrukce plynového potrubí v místě, kde má stezka vzniknout.

Kritikům vadí především nekoncepčnost cyklodopravy ve městě. „Kdyby tato salámová metoda výstavby cyklostezek fungovala aspoň každý rok, pak proč ne. Ale když se dělá každý kousek jednou za pět let, pak se mi to nelíbí,“ reagoval expert na cyklistiku Čestmír Vala.

Jak dodal, očekával by celý systém stezek pro cyklisty už zakomponovaný už do územního plánu a nenechávat snahu o cyklostezky až na občany. „Od toho máme strategii o cykloturistice, kterou jsme nyní vytvořili. Součástí projektu jsou například stojany na kola. Existuje také slušně zpracovaný projekt cykloturistiky ve Znojmě a okolí. Ale je to jen vize. Jenže už nyní vím, že ji nejsme schopni dotáhnout do konce. Třeba proto, že stojany na kola jsou rozloženy na pět let. To je příliš dlouho. Také údržba cyklostezek, značení či odpočívek není ideální,“ naznačil Vala.

Místostarosta Malačka reagoval, že díky strategii cyklodopravy bude radnice dál s prostorem pro bezpečné jízdy cyklistů ve Znojmě pracovat. „Součástí strategie je například analýza, kde vůbec cyklostezky lze udělat. Na mnoha místech to totiž vůbec není možné. Z veřejného projednávání pak vyplynulo to, že by cyklisté chtěli jezdit především po hlavních tazích,“ naznačil Malačka s tím, že by se časem měl objevit například vyznačený pruh pro cyklisty v Přímětické ulici.

Z dotazníku, na který radnici již dříve odpovědělo asi pět stovek lidí, vyplynulo, proč lidé na kole často nejezdí. „Cyklostezky ovšem byly až na pátém místě odůvodnění. Absenci stezek předběhl fakt, že v případě použití kola například na cestu do práce se v práci nemají kde osprchovat a převléci. Dalším důvodem byl kopcovitý terén města nebo fakt, že cestou do práce vozí autem děti do školek či škol,“ připomněl Malačka.

S rodinou či s přáteli poměrně často vyjíždí na kole například Znojmák David Holeček. „Využíváme často například trasu od Bílého domu přes kolonku a právě na Pražskou. Pak obvykle jedeme do Gránického údolí. Snažíme se vyhnout rušným silnicím. Uvítám proto byť jen kousek další stezky v Pražské. O celkové koncepci jsem dosud nepřemýšlel,“ svěřil se Holeček.

Někteří lidé vidí za snahou radnice o vylepšení stavu cyklodopravy především politiku. „Podle mne je téma cyklostezek a cyklodopravy jen sexy téma pro politiky. Ale evidentně se pro to nechce nic udělat. Kdyby radnice totiž opravdu chtěla, pak není na posledním místě statistiky v čerpání dotací na tuto oblast,“ konstatoval Vala.