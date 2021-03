Vyhledávač spojení podle něj bude aktualizovaný od úterý. „Postupně budou doplněny i jízdní řády na našem webu. Vlakové linky až na drobné výjimky pojedou podle současných jízdních řádů,“ informoval Horský.

Vlakem z Podivína míří do Brna pravidelně za prací například Jan Šafařík. „Poslední dobou jezdí stále méně lidí. Ale pořád to má daleko do situace loni na jaře, kdy jsme jeli snad tři v jednom vagonu,“ přiblížil.

V městské hromadné dopravě bude omezení individuální. „V tuto chvíli je v Brně neplánujeme,“ sdělila mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Zástupci společnosti Kordis počítají také se snížením počtu některých převážně turistických spojů. „Od soboty dočasně zrušíme víkendový provoz linky 202 mezi Brnem a Hostěnicemi. Další omezení mohou následovat příští týden. Třeba na železnici na některých mezikrajských linkách,“ doplnil Horský.

Méně autobusů:



od středy: regionální autobusové linky na rozsah jízdních řádů pro letní prázdniny

od úterý: aktualizace vyhledávače spojení i jízdních řádů na webu idsjmk.cz

městská hromadná doprava: změny budou individuální

vlakové linky: až na výjimky beze změn

Do konce února jezdilo vlaky a regionálními autobusy pouze zhruba padesát až šedesát procent cestujících oproti běžnému stavu. „Největší výpadky jsou logicky ve večerních hodinách a naopak zatím byly nízké poklesy cestujících o víkendech,“ poznamenal Horský. V příštích dnech očekává další snížení počtu cestujících.

Ekonom Lukáš Kovanda odhaduje, že situace může být ještě horší než loni. „Pokud bude průmyslová uzavírka, poptávka cestujících po dopravě například do zaměstnání se ještě zmenší. Loni nebylo omezení pohybu, lidé jsou uvyklejší na home office,“ řekl.

I mluvčí Tomaštíková míní, že kritická situace z loňských jarních měsíců se může vrátit, pokud uzavřou velké podniky.

Brněnský dopravní podnik měli loni ztráty na jízdném 150 milionů korun, za letošek už dalších dvacet. Kordis registroval za minulý rok ztrátu kolem tří set milionů. „Odpovídá to necelým třiceti procentům celkových tržeb z regionální dopravy. V prvních měsících roku 2021 jsou procentuální poklesy tržeb ještě vyšší,“ podotkl Horský.