Zkrotit rychlíky plánuje vedení Kuchařovic už dlouho. „Čekali jsme na to, jak bude fungovat úsekové měření, které nechalo Znojmo nainstalovat v Kasárnách. Představitelé znojemské radnice už mají první zkušenosti a proto jsme přistoupili k nainstalování kamer k tomuto systému,“ uvedla první dáma Kuchařovic Marcela Mašejová.

Jak dodala, jedná nyní s příslušnými úředníky Znojma o další spolupráci. „Jak s ředitelem městské policie, tak například s vedoucím odboru dopravy. Další jednání s představiteli Znojma nás ještě čekají,“ nastínila Mašejová.

Jednání o spolupráci potvrdila mluvčí Znojma Zuzana Pastrňáková. „Pro spuštění úsekového měření je zapotřebí například uzavření smlouvy mezi Znojmem a Kuchařovicemi, na základě které by se Znojmo zavázalo zajistit úsekové měření rychlosti,“ sdělila Pastrňáková s tím, že Znojmo o takový projekt stojí.

„Znojmo je v tomto ohledu Kuchařovicím maximálně nápomocno, neboť zklidnění provozu v obcích považuje za velmi důležité,“ dodala mluvčí s tím, že měření rychlosti musí po uzavření veřejnoprávní smlouvy schválit také republiková policie.

Někteří lidé jsou k úsekovému měření skeptičtí, jiní mu naopak fandí. „Je potřeba kamery dát na více míst, neboť řidiči si pletou například Pražskou ulici ve Znojmě za závodní dráhu,“ myslí si například Dáša Vacková.

Část lidí si myslí, že takové měření nemá význam. „Je to nesmysl. Koho ohrozíte, když na výjezdu z města nebo vesnice pojedete šedesátku? Nikoho. Jsou daleko horší přestupky. Třeba nebezpečné předjíždění, alkohol, telefonování. Ale ty nikdo netrestá. Zejména to nebezpečné předjíždění, které je vůbec nejhorší. Tam nestačí jen namontovat radar a v poklidu čekat, až přijdou fotečky, abychom mohli rozdat pokuty. Na plnění obecní kasy je radar dobrý, na zvýšení bezpečnosti provozu ne. Raději bych viděl policejní hlídky na nepřehledných horizontech, jak za nebezpečné předjíždění rovnou berou řidičáky. Ale to už dá práci a tolik to nevydělá. Radar na výjezdu z obce je buzerace a nemravné plnění obecní kasy,“ reagoval na úsekové měření na sociální síti například Jan Vařacha.

Jenže vedení Kuchařovic a také Znojma problém vidí jinak. „Skutečně nám nejde o pokuty, ale o zklidnění dopravy, na což si místní oprávněně stěžují. Potvrdilo nám to i kontrolní měření,“ sdělil před časem místostarosta Znojma Jakub Malačka.

Kuchařovice mají ještě jeden drobný zlepšovák. „Chceme přemístit informační světelnou tabuli o okamžité rychlosti aut až k základní škole. To proto, aby si řidiči opakovaně uvědomili, jak rychle v obci skutečně jedou. Věřím, že naše statisícová investice a pomoc Znojma nám pomohou dopravu u nás zklidnit. Věřím, že tuto spolupráci nakonec podpoří a schválí i znojemští zastupitelé,“ vzkázala starostka Mašejová.