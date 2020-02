Stejně jako loni se jedná o tři miliony korun na provoz klubu. Někteří lidé nepřímo mluví o nepořádku v práci vedení klubu, z druhé strany zaznívají slova o snaze klub trvale poškozovat.

Čerstvé zamítavé rozhodnutí padlo na pondělním jednání rady města. „Rada nedoporučuje zastupitelstvu města schválit dotaci pro žadatele 1. SC Znojmo fotbalový klub a.s. a 1. SC Znojmo – mládež, spolek, a to z důvodu, že v žádosti oba subjekty uvedly nepravdivé informace. Konkrétně lhaly v čestném prohlášení o bezdlužnosti. Právě bezdlužnost vůči městu a jeho příspěvkovým organizacím je jednou z podmínek pravidel pro udělení dotace v programu Podpora sportu ve městě Znojmě v roce 2020. V minulosti se tato praktika stala předmětem policejního vyšetřování, vyšetřovány byly jak sportovní kluby, tak zastupitelé, kteří se rozhodli dotaci podpořit,“ řekl den po jednání rady starosta Znojma Jan Grois.

Mohou udělit výjimku

Zároveň nevyloučil, že klub nakonec dotaci, podobně jako loni, získá. „Podle dotačních pravidel může město v odůvodněných případech udělit výjimku. Finální rozhodnutí vždy závisí na zastupitelstvu. Dotyčné kluby zatím žádné kroky směřující k výjimce nepodnikly,“ dodal Grois.

Rozhodnutí radních zaskočilo majitele fotbalového klubu Jiřího Tunku. „Je to dost tvrdé vyjádření pana starosty, ale vyjadřovat se k tomu nehodlám. Počkám na zastupitelstvo a pak se ke všemu vyjádřím,“ reagoval Tunka.

Zároveň zdůraznil, že nyní klub žádné dluhy vůči městu nemá. „To, co se stalo při podání žádosti, bylo ihned srovnáno,“ podotkl Tunka.

Klub lhal

Vedení Znojma naopak zdůrazňuje, že dluh radnice evidovala právě v době, kdy klub žádal o dotaci a jeho zástupce musel podepsat čestné prohlášení. „A právě v ten okamžik klub lhal. V tu dobu dlužil Správě nemovitostí města Znojma asi sedmdesát tisíc korun. Bezdlužnost vůči městu a správné vyúčtování je jedna z mála podmínek, které se musí pro získání dotace dodržovat. Dodržení těchto podmínek je vždy výlučnou zodpovědností příslušného vedení sportovního klubu. Podmínky pro získání dotace jsou vždy medializované, veřejné dostupné, radnice navíc pořádá i konzultační dny pro žadatele,“ dodal Grois.

Situaci v klubu sleduje řada jeho fanoušků. Jedním z nich je například Robert Knebl. „Mám z toho všeho smíšené pocity. Zažil jsem éru, kdy klub byl na vrcholu a chodilo hodně lidí. Spousta fanoušků byla schopna jezdit třeba na Zbrojovku svými auty. Teď jsou výkony jiné. Z první ligy Znojmo šlo do druhé, do třetí a teď je v Moravskoslezské fotbalové lize. A tam hrajeme o udržení v soutěži. To také o něčem vypovídá. To je ze sportovního pohledu obrovský ústup,“ řekl Knebl.

Krok zpátky

Jak dodal, v klubu je určitě potřeba něco změnit. „Z pohledu sportovního fanouška mi například vadí to, že klub na svém webu zrušil diskusní fórum. Fanoušek tak nemůže s klubem komunikovat. To je krok zpátky a je to neprofesionální,“ je přesvědčený Knebl.

Jako dlouholetý fanoušek o znojemské kopané mluví s řadou lidí. „V mládí jsem za tento klub hrával jako žák a není mi příjemné slyšet některé věci o klubu slýchat. Mám tam řadu známých. Někteří od klubu odešli, přitom pro klub udělali první poslední, jiní zůstali. Z toho jsem jako fanda znepokojený,“ řekl.

Jak zdůraznil, je dobré připomenout, že stadion v Horním parku prošel modernizací nejen kvůli tehdejšímu postupu 1. SC do první ligy. „Řada lidí jej má spojený jen s fotbalem. Ale tam přece funguje atletika, závodí tam hasiči, hrály se tu mezinárodní zápasy třeba jednadvacítek. Bylo tam mistrovství republiky v lukostřelbě. Stadion prostě dnes nabízí důstojné podmínky nejen pro fotbalový sport, ale i pro další odvětví sportu,“ upozornil Knebl.

Aféra kolem sázek

Loňskou žádost o dotaci ovlivnila údajná sázkařská aféra, kterou se zabývala i policie. Třímilionovou dotaci, o kterou klub žádal, nakonec fotbalisté dostali. Rozhodli o tom zastupitelé města na červencovém mimořádném jednání. „Klub musel nejprve přesvědčivě vysvětlit aféru kolem sázek na jejich fotbalové zápasy, kvůli kterým fotbalová asociace vedla s klubem disciplinární řízení. Klub nakonec předložil nové informace, že disciplinární řízení je přerušeno a že podle informací, které asociace má, nevede státní zastupitelství proti němu trestní řízení,“ sdělila loni mluvčí města Zuzana Pastrňáková.

Na podezřelé sázky na přípravná utkání Znojma tehdy upozornila společnost, která se zabývá odhalováním podvodů ve fotbale. Tunka už loni v únoru mluvil o údajném úmyslu poškodit znojemský fotbalový klub.