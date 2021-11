Jednou z nejčastěji požadovaných služeb je u cestujících ve vlacích wi-fi připojení k internetu. České dráhy se proto rozhodly navýšit počet vlaků s touto službou.

Cestování vlakem, ilustrační foto | Foto: DENÍK/Ludmila Korešová

Dopravce rozšíří wi-fi například do rychlíků Vysočina z Prahy přes Havlíčkův Brod do Brna a Bouzov z Brna do Olomouce a Šumperka.