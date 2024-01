Zvyšovat jej zatím vedení znojemské radnice nehodlá. „Ze strany města nebudeme tímto způsobem zvyšovat finanční zátěž občanů. Ti už jsou tak dost zkoušení, vždyť jen samotnou sazbu daně z nemovitosti jim vláda zvýšila v průměru o osmdesát procent. S tím se mi jen těžko souhlasí,“ vyjádřila se znojemská starostka Ivana Solařová.

Modelový příklad: Výše daně z nemovitosti v roce 2024 oproti minulým zdaňovacím obdobím ve Znojmě

Přiznání budou muset podat například ti, kteří si v minulém roce pořídili nemovitost. Snímek je ilustrační.Zdroj: Archiv

Podobná situace je i ve Vranově nad Dyjí. I tady lidé zaplatí za daň kvůli místnímu koeficientu dvojnásobek. Vedení městyse jej po letech zvýšilo od ledna loňského roku.

„V té době jsme ale nepředpokládali, že stát nesmyslně nařídí a zvedne díky úspornému balíčku uvedenou daň skoro o dvojnásobek," řekl Deníku starosta Vranova nad Dyjí Lubomír Vedra.

Přestože má Vranov nad Dyjí i Znojmo stejně stanovený místní koeficient, za stejný byt vychází jiná daň. Daňová sazba se totiž násobí koeficientem podle počtu obyvatel obce, ve které se daná nemovitost nachází. Majitelé bytu v městyse, který má skoro čtyřicetkrát méně obyvatel než Znojmo, za daň z nemovitosti ušetří.

Modelový příklad: Výše daně z nemovitosti v roce 2024 oproti minulým zdaňovacím obdobím ve Vranově nad Dyjí

Finanční správa posílila týmy, které lidem s vyplněním daňového přiznání pomohou. Od druhé poloviny ledna dokonce specialisté jezdí i do obcí, v nichž byla pracoviště finančního úřadu uzavřena. V nich také budou moci daňové přiznání odevzdat. Na Znojemsku je takovou obcí Moravský Krumlov, kde budou specialisté na městském úřadě tuto a příští středu a v pondělí.

Místní koeficienty v obcích na Znojemsku

VYSVĚTLENÍ: Přiznání daně z nemovitosti, které je nutné podat do konce 31. ledna, se podle odhadu Finanční správy týká jen asi sta tisíce lidí. Přiznání budou muset podat například ti, kteří si v minulém roce pořídili nemovitost, nebo mají v katastru nemovitostí zapsanou nemovitost jako garáž, ale dosud ji přiznávali třeba jako příslušenství k rodinnému domu. Ostatním jejich výši vypočítá finanční úřad a složenky s částkou, kterou budou muset zaplatit, dostanou do schránky přibližně v dubnu. Daň pak budou muset zaplatit do 31. května.