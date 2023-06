Užít si výhledy na slavnou vinici Šobes v Podyjí a ochutnat zároveň víno na stejném místě mohou lidé na Znojemsku již se začátkem června. „Otevíráme degustační stánky, které můžete navštívit denně až do konce září Otevřeno bude od devíti ráno do šesti v podvečer,“ sdělili zástupci vinařské firmy Znovín Znojmo, která zde stánek provozuje.

Vinice Šobes. | Foto: Deník / Martin Moštěk

Víno na čerstvém vzduchu si mohou lidé vychutnat i na viniční trati Peklo v Šatově. Nachází se přímo na bývalé železné oponě, na hranici s Rakouskem. „Znovín Znojmo pěstuje na Pekle odrůdy Müller Thurgau, Neuburské, Tramín červený a Modrý Janek. Vinice Peklo je terasovitá a má tvar kotle. Hrozny, které zrají v údolí jsou doslova vypečené sluncem,“ vysvětlili vinaři ze Znovínu.

Degustační stánek najdou zájemci také ve Staré vinici v Havraníkách. Víno ze Znovínu Znojmo lze ochutnat a zakoupit také v Návštěvnickém centru v Louckém klášteře ve Znojmě a Moravském sklípku v Šatově.

K lákání na atraktivní místa přistoupilo před několika lety i Vinařství Lahofer. Kromě vína nabízí turistům i místním zájemcům výhledy do údolí Dyje, za kterýmí jezdí návštěvníci z celé republiky. Degustační stánek v Rajské vinici v Karolininých sadech otevřeli již 8. května. Rozlévají zde vína zařazená do apelačního systému VOC Znojmo. V červnu je otevřeno od jedenácti do sedmi hodin, o prázdninách pak do osmi.

V sobotu 3. června zahájí Lahofer sezonu na vinném hrádku Lampelberg ve stejnojmenné vinici nedaleko Vrbovce. „Milovníci vína se mohou těšit na deset vzorků z produkce vinařství Lahofer, Hanzel a Waldberg a výhled do sousedního Rakouska. Otevřeno je zatím o víkendech od deseti do šesti, v létě pak denně od deseti do sedmi hodin,“ informovali zástupci vinařství.

Vinařskou pohotovost navíc drží drobní vinaři z regionu. Turisté vždy najdou některý ze sklípků otevřený.