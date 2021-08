Každoroční boj vinařů s dotěrnými špačky totiž na jihu Moravy právě začíná. „Protože nemáme typické burčákové odrůdy jako Irsai Oliver nebo Muškát moravský, začínáme s ochranou vinohradů před špačky až nyní. Ale máme nejvyšší čas. První z odrůd, kterou pěstujeme, sklízíme už na konci září. Jde o Sauvignon blanc. Chceme, aby měl dobré kyselinky a charakter typicky moravského Sauvignonu. Podívejte, bobule už pomaličku zaměkávají. Zanedlouho skončí čas kukuřice, kdy se špačci dosyta najedí, dostanou žízeň a budou se chtít napít šťávy z bobulí,“ přiblížil přímo ve vinohradu Kaspar.

V rodinném vinařství Kasparových používají k ochraně vinohradů především plynová děla. „Děla s propanbutanovými bombami umísťujeme buď přímo pod hlavy révy, nebo na trojnožky tak, aby se rány nesly do údolí. Osvědčily se nám i reproduktory se sadou asi šesti zvuků nepříjemných pronikavých skřeků ptáků, které trhají dravci. Opakující se skřeky nahání špačkům hrůzu. Ti pak nemají odvahu si vůbec na vinohrad sednout,“ popsal vinař.

Křik ptáků se rozléhá údolím. „K jedné jednotce máme připojených až šest vysokofrekvenčních reproduktorů. Máme s nimi nejlepší zkušenosti. Hodí se k ochraně velkých bloků vinic. Díky nim ochráníme až deset hektarů najednou,“ překvapil Kaspar.

Čtyři sokoli a orel

Akustické plašiče se osvědčily i vinaři Stanislavu Holubovi z Ladné na Břeclavsku, který obhospodařuje půl hektaru vinohradů. „Nahraných mám osm až dvanáct zvuků dravců. Jako pojistku jsem si pak ve vinařských potřebách před pár lety pořídil čtyři plastové sokoly a nově i jednoho orla,“ vyjmenoval vinař.

Plašič má světelné čidlo. Automaticky se tedy zapíná i vypíná tak, aby nerušil v noci obyvatele obce. „Do provozu ho uvádím doopravdy až těsně před tím, než začnou špačci létat a být agresivní. Jsou to totiž pěkní lotři, rychle si zvykají. Když už ke konci nic moc nepomáhá, tak vyrazím do vinohradu a střílím sám do vzduchu vzduchovkou,“ podotkl Holub.

Vůbec poprvé pak loni vinaři ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku testovali speciální laser. Ten vysílá zelený paprsek, kterého se ptáci bojí. Protože je tichý, je možné ho využívat i v blízkosti obytných zón. „Minulý rok pro nás byl testovací. Zařízení pracovalo samostatně bez zásahu obsluhy a podle informací od majitele vinice Stanislava Mádla byl výsledek překvapivý. V lokalitě, kde docházelo každoročně k velkým ztrátám, nedošlo v minulém roce k žádnému poškození náletem špačků,“ okomentoval pro Deník Rovnost Václav Frolich ze společnosti BS vinařské potřeby.

Zařízení budou nyní v nejbližší době instalovat hned do několika dalších vinic. „Hlavní výhodou je bezesporu tichý provoz. Zařízení se ráno samo zapne a večer vypne podle toho, jak si ho obsluha předem nastaví. Pokryje docela velkou plochu. A to podle členitosti terénu až třicet hektarů,“ vyzdvihl Frolich.

Jak podotkl, vinaře zpočátku odrazuje vyšší pořizovací cena. Ta se pohybuje od dvou set tisíc korun výše. „Pokud si však spočítají vedlejší náklady a skutečnou ztrátu z hektaru, dochází k závěru, že se jim to vyplatí,“ zmínil Frolich.

Plašiče kradou zloději

Po zařízeních k plašení špačků je nejen mezi vinaři velká poptávka. Na noční výlety mezi vinohrady se stále častěji vydávají také zloději. Nezřídka kradou plynová děla či akustické plašiče na zakázku. „Každoročně jsme takhle přišli o jedno až dvě děla. Nové dělo se dá pořídit od osmi do dvanácti tisíc. Reprodukory se skřeky přitom stojí i pětatřicet tisíc,“ vyčíslil vinař Kaspar.

V Gravitačním vinařství Vilavin proto přišli s inovací v podobně nainstalovaných GPS lokátorů. „Máme nastavený perimetr, v jehož rozmezí se zařízení může pohnout. Jakmile se vzdálí, vydá signál na mobilní telefon a my už můžeme přímo sledovat, kam dělo i lupičem míří. Je to v podstatě nenáročné na péči. Když jdeme vyměnit baterky v bombách a časovačích, vyměníme je i v GPS lokátoru. To je vše. Sice jde o vyšší investici, protože GPS lokátor podle velikosti stojí až čtyři tisíce korun, ale vyplatí se,“ doporučil sklepmistr.