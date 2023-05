/VIDEO/ Motokáry u kašny v Dolním parku, plnění úkolů v Hradebním příkopu nebo zábavná pěna na Komenského náměstí. Děti si poslední květnovou sobotu ve Znojmě užívají svůj den. Nechybí sladkosti, kolotoč nebo posezení na moroce. „Pěna je stejně největší lákadlo, podívete, nic jiného nepotřebují," pochvalují si návštěvníci krátce před polednem.

Pořadatelé toho ale nabízí mnohem víc. „Dětský den je jedinečný svátek. Proto jsme opět připravili pestrou nabídku zážitků spolu s městskou knihovnou, záchrannými složkami, uměleckým spolkem GaP a dalšími uskupeními. Právě na stanovišti GaPu se děti staly na chvíli animátory a rozpohybovaly vlastní příběh pomocí ploškové animace a dalších technik,“ pozval František Koudela, ředitel pořádající Znojemské Besedy. Lektorky z GaPu ukázaly navíc dětem, jak snadné je tvořit akrylovými barvami. Stačí mít nápad a potřebnou inspiraci.

Prostor kolbiště, které se nachází v Horním parku, patří pouťovým atrakcím. Komenského náměstí nabízí zábavný program s moderátory Láďou Koubkem a Šimonem Králem. S vystoupeními se například představily dětí navštěvující Středisko volného času Znojmo. „Je zde i program pro děti pod názvem My Little Pony, který do Znojma přivezla agentura Impérium Zábavy. V Dolním parku má svou část programu Městská knihovna Znojma, vedle nich již zmiňované Středisko volného času a Agentura Sluníčko, která nabízí malování na obličej,“ dodal Karel Semotam, který má ve Znojemské Besedě na starosti propagaci. Nechybí oblíbené ukázky techniky záchranných složek. Děti i zvídaví rodiče si mohou vyzkoušet, jako to je - dostat na ruce pouta nebo sledovat, jak záchranáři nakládají pacienta.

Další stanoviště skrývá Hradební příkop u Střelniční věže v blízkosti Dolního parku, kde na děti čeká Turistický oddíl Čtverka se svými aktivitami. Děti plní například bobříka zručnosti, hladu nebo slepoty. Program trvá do čtyř hodin odpoledne. Pořadatelé oslavy Dne dětí zařadili do víkendu před samotným svátkem, ten připadá totiž na 1. červen, což je čtvrtek.