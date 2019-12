Nadšení sdílejí místní, umělci i vedení města. Velkoformátová plátna mají být na zámku k vidění v létě příštího roku. Jako malý zázrak vnímá rozhodnutí Prahy jeden z místních František Hlaváč. „Mám z toho velikou radost. Lidé u nás v Krumlově budou spokojeni. Přítomnost pláten navíc pomůže turistickému ruchu. Když tady byla plátna dříve, jezdily k nám v týdnu zájezdy i školní třídy, o víkendu pak spousta dalších turistů,“ připomněl význam Epopeje pro město Hlaváč.

Podle starosty Tomáše Třetiny jsou prostory pro Epopej na tamním zámku už k dispozici, připravit je však potřeba jejich umístění. „Je to stejné, jako všude, kde se plátna objevila. Ať v Praze nebo v Tokiu,“ uvedl starosta Třetina.



Dvacítka obrazů potřebuje speciální techniku. Nezbytná jsou světla i zařízení udržující stálou teplotu a vlhkost. „Protože to není jednoduchá výstava malých obrázků, ale velkoformátová plátna, mluvíme o velmi nákladném zařízení v hodnotě desítek milionů korun,“ oznámil Třetina.



S náklady má pomoci Jihomoravský kraj i ministerstvo kultury. První návštěvníci si Muchův odkaz prohlédnou v létě příštího roku. Představitelé města si kvůli tomu v kalendáři poznačili červen 2020.



Na to, že bude na Epopej opět lákat své přátele, se těší výtvarnice Libuše Šuleřová. „Vždycky, když k nám přijela návštěva ze zahraničí, tak jsem je tam zavedla. Je úžasné, že Epopej bude opět v Krumlově,“ řekla Deníku Rovnost Šuleřová.

ZAJÍMAJÍ VÁS DALŠÍ LETOŠNÍ ZÁZRAKY SPOJENÉ S JIŽNÍ MORAVOU? NAJDETE JE V DNEŠNÍM (20.12.) SPECIÁLNÍM TIŠTĚNÉM VYDÁNÍ DENÍKU ZÁZRAKŮ.