„Ať se tam dodá cokoliv nového a dalšího, nebudou to děti na tak malém prostoru stíhat řešit,“ míní Vala.

Podle návrhu, který zařadili představitelé Znojma v rámci participativního rozpočtu do projektu Tvoříme Znojmo, by se na stávajícím hřišti u ulice J. Hořejšího měly objevit semafory, stromy okolo hřiště poskytující stín, elektrická síť pro instalaci osvětlení či barevné plochy na stávajícím asfaltu, simulující trávu, domy a podobně. Na vše Znojmo plánuje vyčlenit tři čtvrtě milionu korun. To v případě, že návrh uspěje ve veřejném hlasování obyvatel města.

Podle kritika na hřišti pro děti chybí odpovídající zázemí. „Nemají kam chodit na záchod, není kam je posadit, když začne pršet. Hřiště bylo před deseti lety ušité horkou jehlou a teď budeme modernizovat? Dnešní moderní trendy výuky dopravní výchovy jsou úplně jiné. Ať se jdou všichni podívat do Miroslavi, kde je krásné a funkční dopravní hřiště,“ naznačil Vala.

Manažer Cyklo klubu navíc poukazuje na neochotu vedení Znojma oživit bývalé dopravní hřiště v Příměticích. „Tam už mohlo být dávno. Tady se to nechá vyšumět, pak se náhle změní územní plán a vzniknou tam stavební parcely,“ zaspekuloval Vala.

Místostarosta Znojma Jakub Malačka naopak tvrdí, že město z bývalého autocvičiště v Přímeticích udělat dětské dopravní hřiště skutečně chce. „Připravujeme projekt, který má hodnotu asi čtyřicet milionů korun. Na takové dopravní hřiště budeme muset shánět dotaci,“ naznačil před časem Malačka.

Podle učitele autoškoly Marka Neuschla by bylo vhodnější, kdyby radnice opravila a upravila stávající, dlouhodobě chátrající autocvičiště. „Bylo by to podle mne levnější, než budovat nějakou novou plochu. Ale budeme rádi, když nám radnice nabídne místo, kde budeme moci jezdit,“ naznačil Neuschl.

Jak dodal, dětské dopravní hřiště, o kterém se uvažuje v rámci projektu Tvoříme Znojmo je pro potřeby autoškol zcela nevhodné. „Maximálně na projití pěšky,“ naznačil.

Podle místních lidí školky a školy využívají hřiště v ulici J. Hořejšího poměrně hodně. „Vídám tady hodně dětí. V létě i v zimě. Žádné potíže s provozem hřiště nevnímám, jen by tam mělo být víc odpadkových košů kvůli nepořádku,“ řekla například Hana Janečková.

Přímětické autocvičiště od devadesátých let chátrá. „Ve své době bylo nadstandardně kvalitní. Je mi šestašedesát a pamatuji si hodně. Kdyby ho znojemská radnice dala do pořádku, určitě bychom to nejen my uvítali. Už kvůli zkouškám uchazečů,“ uvedl již dříve majitel jedné ze znojemských autoškol Rostislav Chládek mladší.

Podle Čestmíra Valy by přímětické autocvičiště bylo pro začínající řidiče ideální. „Býval to oplocený pozemek, kde měli žáci naprostý klid. I naprostí začátečníci, kteří drželi řidítka motorky nebo volant v ruce poprvé se tam mohli v klidu soustředit na nácvik základních řidičských dovedností,“ myslí si Vala.