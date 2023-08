Děti ve Znojmě budou mít od září levnější jízdenky. Změnu schválili radní

Jakub Dosedla specialista sociálních sítí

Se začátkem školního roku přicházejí pro rodiče také nové výdaje v podobě jízdenek na autobus. K jejímu navýšení došlo v rámci celého kraje letos na jaře. Město chce občanům toto navýšení alespoň částečně kompenzovat, proto od září zavede levnější předplatní jízdenky na městské autobusy pro děti a žáky do 18 let. Doposud byla tato sleva poskytována jen dětem do 10 let.

Autobusová doprava ve Znojmě. | Foto: Deník/Ilona Pergrová