Například podle praktického lékaře Martina Syky jde o vážnou chybu. „Jsem naprosto proti. Omyl je možný a v případě starších lidí, kteří mají třeba slabý zrak, nebo v případě dětí může dojít k nechtěnému požití. To je veliké riziko,“ řekl Deníku Rovnost Syka.

Podle mluvčí Znojma Zuzany Pastrňákové konzultuje radnice všechny kroky spojené s Anti-Covidem s hygieniky. „Podle sdělení hygieny je vše v pořádku, jsme s nimi v kontaktu. Lahve mají výraznou etiketu aby nebylo pochyb, že obsahem je dezinfekce na ruce. Podobně dezinfekci distribuují i ostatní města,“ reagovala Pastrňáková.

Nad tím se lékař Syka pozastavuje. „Velice bych se divil, kdyby lidé, kteří jsou profesionálové v oboru, něco podobného povolili,“ dodal Syka.

Na nevhodnost stáčení dezinfekce upozornil redakci čtenář. „Dezinfekce se nemá podle zákona do takových lahví vůbec plnit. Chemické výrobky patří do speciálních lahví. Porušení zákona počítá se sankcí až pět milionů korun. V případě soudních sporů může taková akce radnice napáchat více škody než užitku,“ řekl muž, který si nepřál zveřejnit své jméno. Redakce ho však zná.

Starosta Znojma Jan Grois krátce po dotazu Deníku zveřejnil na sociální síti text, ve kterém tvrdí, že radnice registruje kvůli dezinfekci již několik udání. „Už na nás přišlo několik udání kvůli distribuci dezinfekce. Podle hygieny je vše ok. Předpisy jsme neporušili. Snažíme se vše dělat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Pořád je stav nouze. Nebudu sedět s rukama v kapsách a nic nedělat, abych náhodou neudělal nějakou chybu. Ach jo,“ posteskl si Grois.

V diskusi pod jeho příspěvkem na facebooku pak lidé reagovali většinou tak, že kroky radnice obhajovali. „Vůbec se tím netrapte. Škoda, že nevíme, kdo jsou udavači. Normálně bych jim tu dezinfekci totiž nedala. Když tedy mají potřebu škodit, ať si poradí po svém, pokud se jim nelíbí možnosti, které jim nabízíte,“ napsala například Lenka Nešporová.

„Děláte všechno dobře,“ připojila se k podpoře vedení Znojma Marta Stehlíková.

Další žena použila jadrnější slova. „Že to někoho baví vás udávat. Co si tím chce ten dotyčný dokázat? Jen že je to lidský odpad, co si neváží lidského zdraví,“ rozčilovala se Lenka Kloudová.

S distribucí dezinfekce radnice počítá už od úterka. V Příměticích budou odběrná místa dvě: V bývalé hasičárně bude dezinfekce k odběru pro všechny z části Přímětice – ves, lidé z části Přímětice – sídliště pro ni půjdou do základní školy. „Fungovat budou od úterý 7. dubna do čtvrtka 9. dubna od 8:00 do 17:00 hodin, přičemž od 8:00 do 10:00 je čas vyhrazen pro seniory nad pětašedesát let. Město Znojmo jako takové bude mít odběrných míst hned několik. Logistiku ve městě jako takovém ještě řešíme. Po víkendu zveřejníme seznam ulic s příslušným odběrným místem. S distribucí ve městě se začne pravděpodobně ve středu 8. dubna,“ sdělil starosta Grois na svém facebookovém účtu.