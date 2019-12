Papírování spojené se zapisováním dětí do škol ve Znojmě od příštího roku nahradí zápis prostřednictvím počítače a internetu. Příslušnou změnu projednávají nyní městští radní.

Zápisy do prvních tříd. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Budoucí prvňáci se do svých škol v tradičních termínech zápisů podívají i příští rok. „Samotné zápisy zůstanou, ale děti, rodiče a učitelé se mohou soustředit na všechno, co v souvislosti se zápisem potřebují probrat a na co se chtějí zeptat. Do elektronické podoby převádíme papírování, které zápisy provází,“ řekl místostarosta Znojma Jakub Malačka.