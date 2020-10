Podzimní Dny zdraví začnou ve Znojmě již tuto středu. Lidé mohou vyrazit na společný běh s kondiční trenérkou Lenkou Brabcovou a Markem Voznickým. Zájemce čeká trasa o délce pět nebo deset kilometrů.

„Je to příležitost, jak protáhnout tělo na čerstvém vzduchu,“ poznamenal místostarosta Jakub Malačka. Sraz je na parkovišti v ulici Koželužská v pět hodin odpoledne. Následuje cyklovýlet v sobotu 10. října, v úterý 13. října se lidé seznámí se základy otužování, a to v pět hodin odpoledne u jezu pod Louckým klášterem. Každý přítomný se bude moci připojit a otužování si vyzkoušet na vlastní kůži.Dny zdraví zakončí běžecký trénink na ovále, který se koná 14. října. „Na všechny aktivity je z kapacitních důvodů nutná registrace prostřednictvím webu Znojmo – zdravé město,“ připomněl Malačka. Do každé akce s emůže zapojit maximálně dvacet lidí.