Na radikálním kroku se zatím dohodli znojemští radní na mimořádném jednání začátkem tohoto týdne. „Zastupitelstvu doporučíme schválit obecně závaznou vyhlášku se zákazem míčových her v Horním, Středním a Dolním parku. Zákaz není namířen proti sport milujícím obyvatelům. Je to nástroj, který nám pomůže zvýšit pořádek v našich parcích,“ zdůvodnil starosta Znojma Jakub Malačka.

Podnětem podle něj byly četné stížnosti obyvatel. „V parcích se ve zvýšené míře pohybují desítky dětí nepřizpůsobivých občanů, kteří na ně nedohlíží. Každé dítě občas něco vyvede, ale každý slušný rodič jej za to napomene. K tomu ale u těchto lidí nedochází. Svým chováním ohrožují mladší děti, dopravu a vše je také spojené s dalšími patologickými jevy, jako jsou krádeže a podobně,“ dodal Malačka.

Jako příklad uvedl mladou ženu, která parkem procházela s kočárkem, do nějž se výrostci záměrně trefovali kopačákem. Z nehody se vzpamatovával i cyklista, jemuž na cyklostezce zkřížil cestu míč. Poničené jsou podle starosty i keře a stromy sloužící jako cíl pro strefování míčem.

„Takové chování nehodláme v našem městě tolerovat. Horní, Střední a Dolní Park mají sloužit jako klidová zóna k odpočinku, posezení nebo procházkám. K hraní her jsou určená hřiště, kterých máme ve Znojmě několik desítek,“ poukázal Malačka.

Vyhláška má strážníkům a policistům zvýšit pravomoci a přestupky pokutovat. Notorickým potížistům také může omezit například dávky, které hlídá jiný projekt města s názvem Třikrát a dost. Umožňuje při opakovaném poškození majetku či přestupcích strhnout viníkovi část dávek.

Názory obyvatel Znojma na navrhovanou vyhlášku se ale různí. Zatímco jedni ji vítají, jiným vadí, že omezení se týká všech. Mezi zastánce patří například Tereza Pospíšilová. „Z tohohle mám upřímně radost. S malými dětmi si tam sednout na deku býval docela masakr, člověk musel pořád hlídat odkud to přiletí. Když měla dcera půl roku, zastavila v poslední chvíli kopací míč, který se na ni řítil, ruka sestry. Kdo ví, jak by to dopadlo,“ vzpomněla žena.

To, že se zákaz dotkne všech obyvatel, vadí naopak třeba Davidu Grossmannovi. „Město nedokáže řešit problém s lidmi, kteří ho dělají. Většina návštěvníků parku se chová normálně, ale zákaz dopadne na všechny,“ nesouhlasil s vyhláškou Grossmann.

Využití parku by podle něj mělo být bez omezení. „Město by k dodržování pořádku mělo víc využívat hlídky městských policistů, včetně asistenta prevence kriminality a situaci řešit trpělivou sociální a terénní prací. Obávám se, že pokutami se problém jen přesune jinam. Navíc v centru města neexistují veřejná místa, kde by si děti mohly volně hrát třeba fotbal,“ dodal Grossmann.

Podle starosty Malačky jinou možnost legislativa nedovoluje, na výběr je pouze povolit nebo zakázat. „Vyhlášku jsme konzultovali s ministerstvem vnitra. Nemám z toho radost ale nemůžeme čekat až se někomu stane nějaké vážné zranění,“ doplnil Malačka.

Zákazovou vyhlášku musí ještě schválit zastupitelé 5. září na svém posledním předvolebním zasedání. Pro její schválení disponuje současná koalice pohodlnou většinou hlasů.