Do práce na kole ve Znojmě. Lidé ujeli dohromady šestnáct tisíc kilometrů

Překonat vrozenou lenost a hned po ránu se rozhýbat. Vyrazit do práce s časovým předstihem a nechat auto doma. Přesně tak se zachovalo čtyřiaosmdesát soutěžících zapojených do výzvy Do práce na kole.

Pro soutěžící byla připravená komentovaná prohlídka, kterou zpříjemnila degustace vína. | Foto: Město Znojmo