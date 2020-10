Vzkaz budoucím generacím bude ukrývat věž zámku v Moravském Krumlově.

Na speciálním papíře a s mincemi vložil vzkaz do tubusu starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina. | Foto: město Moravský Krumlov

"Ve středu ráno vsadil starosta Tomáš Třetina do tubusu pro budoucí generace dokumenty popisující historii zámku a také současnou dobu, ve které žijeme. Vzkaz je napsán na archivním papíru a speciálním perem tak, aby se zvýšila jeho životnost. Součástí balíčku do budoucnosti jsou také dnešní kovové mince. Uzavřený tubus bude uložen do zámecké věže," popsala za Krumlovské Eva Fruhwirtová.