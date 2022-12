Za peníze pořídí nemocnice především radiodiagnostické, operační a laboratorní přístroje. „Investice budou použity na přístrojové vybavení pro různá oddělení napříč celou nemocnicí,“ potvrdil Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo.

Nový urgentní příjem i hotelové pokoje: nemocnici Znojmo čeká obří přestavba

Bude pořízeno také vybavení pro jednodušší manipulaci s pacienty, včetně nových lůžek. „Celkový lůžkový fond nemocnice činí celkem 612 lůžek. Jejich průměrné stáří je necelých osmadvacet let, přičemž třetina z celkového počtu lůžek dosahuje i padesáti let,“ spočítala Veselá. Při standardní obměně lůžek by je nemocnice vyměňovala postupně několik dalších desetiletí, podle finančních možností průměrně osmnáct lůžek ročně. Za evropské dotace jich nyní pořídí naráz necelou polovinu, přesně 266 lůžek.

Obměna lůžek i zhruba sto padesáti přístrojů má být hotová do konce následujícího roku 2023. Letos už nakoupila nemocnice přístroje a vybavení za bezmála 84 milionů korun.

Sto padesáti milionovou injekci pro znojemskou nemocnici označil za úspěch Jiří Kasala, donedávna krajský radní pro zdravotnictví. „S ohledem na závažné podfinancování minulých let to vidím jako možnost dostat peníze do krajského zdravotnictví. Z pohledu Jihomoravského kraje je zdravotnictví jednou z klíčových priorit,“ konstatoval nedávno.