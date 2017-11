Do Znojma se vrátí venkovní kluziště. Speciální na Horní náměstí

Znojmo – Nové umělé kluziště získají po dvou letech lidé ve Znojmě. Zabruslit na umělé ledové ploše si mohou od třetího prosince na Horním náměstí. Kluziště radnice pořídila za tři miliony čtyři sta tisíc korun a má rozměry třicet krát patnáct metrů.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Kopáč

Původní kluziště u Sokolské ulice dosloužilo před dvěma lety kvůli opakovaným závadám na chladicí technologii. „Hledali jsme proto jiné řešení, až jsme našli tuto variantu, která je chytrá, úsporná a ekologická,“ řekl starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.

Podle něj půjde dokonce o největší kluziště svého druhu v republice. Umělý povrch totiž mimo jiné nepotřebuje chladit. „Je to plast silný asi dva centimetry, metr čtvereční vážní zhruba pětatřicet kilogramů. Jeho vlastnosti jsou srovnatelné s ledovou plochou, je jen nutné mít řádně nabroušené brusle,“ doplnil místostarosta Jan Grois.

Na bruslení pod širým nebem se se svými dětmi těší Kateřina Dohnalová ze Znojma. "Dva roky kluziště nefungovalo a chybělo nám. Na stadion nechodíme, hodin pro veřejnost málo a máme to docela daleko. Starší dcera dostane brusle k narozeninám, která má na konci listopadu. Může je pak brzy vyzkoušet. Uvidíme, jaké bruslení v centru Znojma bude. Zdá se mi to jako dobrý nápad," řekla Dohnalová.

Umělé kluziště vznikne na náměstí na začátku adventu, zůstane tam zřejmě až do února. „Vyhodnotíme, jaký o ně bude zájem, a podle toho rozhodneme o dalším použití. Jeho konstrukce umožňuje využít ho prakticky kdekoliv, variabilní je i velikost,“ uvedl starosta Gabrhel.

Umístění kluziště přinese změny do programu tradičního adventu. „Byl to pro nás podnět naplnit myšlenku na rozšíření programu do celého středu města, se kterou pracujeme už delší dobu. Hlavní vánoční strom, stánky a pódium s programem jsme proto letos přesunuli na Masarykovo náměstí, oblíbenou ohradu s živými zvířaty najdou návštěvníci na Mikulášském náměstí,“ informoval ředitel Znojemské Besedy František Koudela.