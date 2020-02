„Taky jsem ten dotazník vyplnila. Souhlasila jsem s tím, že obec podpoří prodejnu i s tím, že ji bude nějakým způsobem dotovat,“ uvedla důchodkyně Ludmila Větříčková.

Absence prodejny by nejen jí způsobila problémy. „Musela bych si potraviny zamražovat. Mám naštěstí hodné sousedy, kteří mi v případě potřeby větší nákup dovezou stejně jako děti, které žijí v Brně. Ne každý takovou šanci má,“ dodala.

Obec dnes budovu, ve které sídlí prodejna smíšeného zboží a pohostinství, pronajímá místnímu podnikateli. „Prodejnu dotoval ze zisku z hospody a už to dál nebylo únosné,“ řekl starosta Dobelic Miloš Potůček.

Zeptali se lidí

Proto se vedení obce rozhodlo, že udělá dotazník mezi obyvateli. Zeptalo se zda a za jakých podmínek by rádi prodejnu smíšeného zboží chtěli v obci mít. „Dělali jsme výběrová řízení ale nikdo do toho nechce jít. Kdybychom to měli provozovat jako obec, bylo by to výrazně dražší, než když podpoříme formou sníženého nájmu podnikatele, který prodejnu bude dá provozovat,“ dodal Potůček s tím, že asi sedmdesát tisíc korun pokryjí dotace z kraje. Zbylou část do 150 tisíc korun bude tvořit snížené nájemné.

To uvítal provozovatel prodejny Pavel Větrovec. „Kdyby obec prodejnu, která je opravdu malá a nabízí základní potraviny a drogerii, nepodpořila, zůstali by především starší lidé bez možnosti nakoupit si. Podporu obce proto vítám. Jsem rád, že prodejnu nemusím uzavřít,“ řekl Deníku Větrovec. „Mými zákazníky jsou především starší lidé. Kupují si čtvrtku či půlku chleba, pět nebo deset rohlíků, máslo a mléko. Otevřeno máme ráno od šesti hodin do půl desáté. Občas někdo přijde i večer, a tak mu to, co potřebuje, prodáme. V sobotu máme od sedmi do půl desáté,“ nastínil.

Jak dodal, smíšenka před časem skončila třeba v Tulešicích. „Ve Džbánicích také obec podporuje jejich prodejnu. Pojízdné prodejny sice existují, ale když jsem se o to zajímal, řekli mi, že zajíždět k nám se jim to vůbec nevyplatí,“ dodal Větrovec.