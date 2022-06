Cyklotrasa spojí Hluboké Mašůvky se Znojmem. Navážou na ni v Únanově

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkJako dobrý tah se podle něj nové sportoviště osvědčilo v době covidových zákazů a opatření, kdy místní mohli do přírody za pohybem a přitom neporušovali doporučení hygieniků. Nadšence je na strojích vidět především každé ráno a dopoledne nejvíc ale o víkendech. Nechybí večerní osvětlení a také umělá závlaha zeleně. Ta má kromě výhod pro rostliny i další bonus. „Postřikovače se spustí v deset hodin večer, čímž jsme vyřešili i to, že se na místě, které je mimo obec, nezdržují vandalové a různé nechtěné živly,“ poznamenal starosta.