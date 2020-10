Dlažební kostky začnou už za pár měsíců mizet v blízkosti řeky Rokytné v Moravském Krumlově. V Rakšické ulici je poté nahradí asfalt.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

„Několik let jsme tuto silnici řešili, bylo to náročné, ale jsem rád, že se nám to podařilo. Velké zdržení způsobily průzkumné geologické práce,“ vysvětlil starosta města Tomáš Třetina.