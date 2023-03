Větší bezpečí pro cestující i bydlící v blízkosti znojemského nádraží má zajistit nová kamera. Pomůže strážníkům sledovat větší prostor. Hlídky projdou místa ve městě, která pod takovým dohledem nejsou.

Stávající kameru na ulici 17. listopadu má vystřídat modernější kamerový systém. Zachytí celou oblast nádraží Českých drah i obou autobusových nádraží na ulici Dr. Milady Horákové, a to od křižovatky s ulicemi 17. listopadu a 28. října až po křižovatku s ulicí Vídeňskou. Městská policie Znojmo požádala o dotaci na modernizaci kamerového systému právě u nádraží.

Vybrané místo pro její umístění vychází z doporučení a analýz Policie České republiky „Lokalita nádraží a okolí pošty je po celý den spojena s vysokou koncentrací lidí, navíc jde o důležitý dopravní uzel města. Modernější kamerový systém by nám pokryl celý prostor a díky vysoce účinnému zoomu by nám umožnil sledovat i vzdálenější partie nádraží a přilehlá prostranství, včetně vyústění ulice Dr. Milady Horákové do ulice Vídeňské,“ vysvětlil ředitel Městské policie Znojmo Petr Hladký.

Celkové náklady na modernizaci kamery jsou tři sta padesát tisíc korun. „Z této částky by dotace z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra pokryla pětaosmdesát procent. Nové kamery by se pak instalovaly v průběhu letošního roku,“ informoval tiskový mluvčí města Pavel Kovařík.

Projekt je součástí modernizace a rozvoje městského kamerového systému, který ve Znojmě funguje od přelomu let 2002 a 2003. Od té doby prošel několika rozšířeními a obnovou. Kamery jsou umístěny na téměř čtyřech desítkách míst po celém městě. „Záznamy z kamer slouží jako důležitý důkazní materiál pro policii a pro odbor přestupků na městském úřadě. Kamerový systém nám umožňuje mít nepřetržitou kontrolu nad rizikovými místy, zvýšit tak bezpečí obyvatel a chránit majetek. Strážníci mohou být více v těch lokalitách, kde kamery nejsou. V pátek a v sobotu v noci nám pak pomáhají při řešení nejrůznějších potyček," popsal Hladký.

Nedávno pomohl zveřejněný záběr z kamery poznat muže, který figuroval v napadení taxikáře ve Znojmě.