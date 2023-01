Časové schránky ukryté v nejvyšší báni radniční věže rozpečetili památkáři s tehdejšími představiteli města v polovině září. Po několika desetiletích se jim k tomu naskytla příležitost díky rekonstrukci památky, která stále pokračuje. Pouzdra obsahovala dokumenty, pamětní mince, fotografie, dopisy a mnoho dalších předmětů.

Jejich detailním soupisem a pořízením kopií byl pověřený historik Jiří Kacetl. „Tento soupis včetně vybraných kopií jsme připravili ke on-line prohlížení na webových stránkách města společně s vedoucí odboru kultury Denisou Krátkou, webovým administrátorem Janem Samkem a ředitelem archivu Davidem Nehybou. Materiálu je hodně. Kdybychom to vše přepsali a přeložili, bylo by to na celou knížku,“ zvažoval další možnou prezentaci nálezů Kacetl.

Znojemští dali na opravu věže 230 tisíc korun. Jejich jména uloží do báně

Zahloubat se do odkazů generací Znojemských obyvatel, mezi něž patří i vzkazy z roku 1656 či 1833 a dále pak novější, mohou ale díky jejich zpracování zájemci pohodlně kdykoliv od počítače.

Všechny původní časové schránky včetně nových s aktuálním letopočtem 2023 budou představitelé radnice do báně vracet na přelomu ledna a února. „Přesné datum pro uložení časových schránek se bude odvíjet od postupu stavebních prací na věži. O konkrétním termínu budeme informovat,“ ujistil mluvčí Pavel Kovařík.

Do časových schránek ze současnosti chtějí představitelé radnice uložit dokumenty o probíhající opravě radniční věže. „Například stavebně historický průzkum radniční věže, projektovou dokumentaci oprav krovu a střechy nebo informace o sponzorských darech na opravu věže. Do schránky bude vložena také bilanční zpráva o důležitých událostech ve Znojmě za časové období let 1993 až 2022, oficiální zdravice vedení města, ale také krátká představení významných znojemských institucí, úřadů, škol, velkých podniků, stavebních firem a aktivních občanských