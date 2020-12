Příští rok má však rodina šanci, že za energie ušetří. Za elektřinu a plyn ale jen v případě, že nemají cenu dlouhodobě fixovanou. „Pokud jim fixace stále běží, pochopitelně nemohou zatím těžit ze zlevnění, které nastalo v důsledku koronavirového útlumu ekonomiky. Na podzim začali zlevňovat dodavatelé elektřiny. Domácnosti ji tak mohou mít v příštím roce levnější i o pět až deset procent. Mírně nižší budou i ceny zemního plynu, v rozsahu do pěti procent,“ informoval ekonom Lukáš Kovanda.

Jeho slova potvrdil i Pavel Grochál ze společnosti Innogy. „U plynu bylo snížení ceny o pět a u elektřiny devět procent. Zároveň jsme ujistili zákazníky, že nemusí mít obavy z žádného zdražování. Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ještě zlevní distribuci. Rodina, která od nás odebírá elektřinu a zemním plynem vytápí dům a ohřívá vodu, podle našich propočtů ročně ušetří přes dva tisíce korun,“ uvedl Grochál.

Zdroj: DeníkUšetří také domácnosti, které se rozhodnou pro elektřinu z obnovitelných zdrojů. Podle mluvčího enegetické společnosti E.ON Romana Šperňáka jsou u zákazníků oblíbeným produktem takzvané komplety. „U odběru plynu v ceně tohoto balíčku našim zákazníkům zajistíme pravidelné servisní prohlídky kotle a spalinových cest. Navíc si nemusí hlídat termíny. U elektřiny má pak navíc příspěvek tři tisíce korun na služby elektrikáře. Ty zahrnují například opravy a údržbu velké bílé techniky či elektrických tepelných zdrojů, výchozí nebo opakované revize hromosvodů či elektroinstalace,“ upřesnil Šperňák.

Domácnosti ve Znojmě ušetří příští rok i za teplo. „Kalkulace na jeden gigajoule vychází na 555 korun, to je oproti letošnímu roku o pět korun méně,“ uvedl ředitel Znojemské tepelné společnosti Luboš Texl s tím, že cena vychází ze skutečné spotřeby domácností v letošním roce.

Cena vody překonala historický milník

Naopak voda ve Znojmě a některých obcích v okresu podraží. Poprvé v historii přesáhne tříciferné číslo. Zdražení o bezmála šest korun za metr krychlový ukázal nový ceník vodného a stočného, který zveřejnila Vodárenská akciová společnost. Podle mluvčí společnosti Ivy Librové se na zvýšení ceny projevila inflace i potřeba investic do vodovodů a kanalizací. „Také vzrostly ceny surové vody, chemikálií, předpokládáme i vyšší opravy na majetku,“ zdůvodnila.

Navrhované ceny schválila i valná hromada Dobrovolného svazku obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko, do něhož většina obcí patří. „V loňském roce jsme hodně investovali do obnovy vodovodních řadů i kanalizací. Na Miroslavsku například do Sdruženého vodovodu Damnice, který propojí mnoho dalších obcí. Také musíme vytvářet rezervy na opravu infrastruktury. Jako třeba letos ve Znojmě při opravách komunikací. Spolupracujeme s městem, a když je třeba, opravíme sítě dokud jsou ulice rozkopané. Takto ale spolupracujeme i s dalšími obcemi,“ zdůvodnila místopředsedkyně znojemského vodárenského svazku Barbora Arndt.

Nejvíc z okresu zaplatí za vodu obyvatelé Moravského Krumlova, celkem 100,85 korun za metr krychlový. Podléhají totiž ceníku Vodovodů a kanalizací Třebíč, z něhož se snaží zatím neúspěšně vystoupit. „Za stočné sice pro další rok cenu snížili, ale o stejnou částku navýšili vodné, cena tak zůstává stejná jako letos,“ uvedl místostarosta Krumlova Zdeněk Juránek.

Obyvatelé Znojma zaplatí za kubík o něco méně, 100,49 korun. Spokojeni mohou být ale lidé v Morašicích. Obec s dvě stě dvaceti obyvateli totiž lidem vodu dotuje. „Jsme malá obec, nic víc toho lidem nemůžeme dát, tak se jim snažíme pomoci alespoň takto,“ uvedla starostka obce Adéla Šotkovská. Morašičtí tak zaplatí za vodu jen 32 korun za metr krychlový.