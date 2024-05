Uvažoval také nad tím, že město velikosti Znojma může uživit další sál tohoto typu, kromě divadla. „Spousta akcí, které ani do divadla nepatří, se tam koná. Sál v Domečku by byl ideální například pro školní akademie nebo podobné akce,“ podotkl.

Prezident festivalu Jiří Ludvík poukázal na to, že jen počet prodaných vstupenek na jazzový koncert Petera Lipy a Vojtěcha Dyka ukázal, jaký zájem o místo lidé mají. „Prostor je to pěkný a velký. Je ideální pro menší plesy, taneční nebo koncerty. Vejde se tam asi čtyři sta lidí. Plánujeme ho využít pro letní operní představení,“ zmínil Ludvík, který stojí za projekty Hudební festival Znojmo i JazzFest Znojmo.

Sál v Domečku čeká na rekolaudaci. „Čekáme na vyjádření dotčených orgánů. Dle vyjádření hasičů budeme také vědět, zda bude nutné řešit rozšíření východu pro případ požáru. Pokud to nebude nutné, bude možné sál začít využívat pro pořádání menších společenských a kulturních akcí,“ sdělil na dotaz Deníku mluvčí znojemské radnice Pavel Kovařík.

Na přelomu let 2021 a 2022 byla zpracovaná ideová studie, prováděcí dokumentace už tehdy nevznikla. „Řešili jsme, jestli by v prostoru byl vhodný sál, kde budou šatny, toalety a jaké by bylo rozmístění stolů pro případné konference,“ sdělil opoziční zastupitel a bývalý starosta Jakub Malačka.

V plánu byla například i přístavba z Dolního parku, kde by mohla být restaurace. „Byla zamýšlená v moderním duchu, který by ale nenarušil historickou podobu hlavní budovy,“ poznamenal po vzniku studie Malačka.

Nyní zalitoval, že od té doby se věc nijak neposunula. „Prioritou města je oprava Radniční věže a Jízdárna, na víc už patrně nezbývá kapacita,“ podotkl.

Z historie

Budovu postavil na sklonku devatenáctého století Německý měšťanský spolek. Od roku 1910 nesla jméno Německý dům. Hotelovou nástavbu objekt dostal v roce 1930. Po druhé světové válce připad státu a sloužil jako hotel a sál pro pořádání společenských akcí, a to až do devadesátých let. Od té doby sloužila hlavně jako zázemí pro Českou spořitelnu a další firmy.

Záměr prodeje ohlásila banka v dubnu 2017. „Naše pobočky procházejí rozsáhlou modernizací. Postupně z nich mizí klasické bankovní přepážky a mění se v poradenská centra. Právě kvůli nákladům spojeným s přestavbou některé pobočky prodáváme. Řada z nich nyní sídlí i v pronajatých prostorách,“ vysvětloval tehdy důvody prodeje mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

Pro mnoho lidí ve Znojmě je někdejší hotel spojen se vzpomínkami na společenský život a dlouhé večery v plesovém sále či přilehlých restauracích. Nyní v některých kancelářích sídlí Oblastní charita Znojmo, ale i další instituce. Samotný sál je využívaný ojediněle.

Návrat života do jeho prostor mělo ve svém volebním programu například opoziční Pro Znojmo. Shoda v této věci panovala napříč všemi politickými uskupeními. „Naším společným cílem, a shodneme se na tom patrně napříč všemi politickými stranami ve Znojmě, je navrátit Domeček do časů jeho dřívější slávy. Objekt tedy bude moci opět sloužit jako kvalitní restaurace s prostorným venkovním posezením v Dolním parku, jakož i coby reprezentativní prostor pro městské bály, konference, přednášky či hudební koncerty. Bude též zázemím pro schůze občanských spolků, soukromé nebo firemní akce. Bude z něj tedy tolik postrádaný Obecní dům města Znojma," zmínil v červnu před dvěma lety lhistorik a lídr Pro Znojma Jiří Kacetl.