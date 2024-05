Centrum odborného sociálního poradenství je aktuálně jedinou službou odborného sociálního poradenství na Znojemsku, která je zařazena do Sítě sociálních služeb Jihomoravského kraje.

Znojmo se podle slov starostky města Ivany Solařové snaží reagovat na aktuální problémy a pomáhat potřebným z ohrožených skupin obyvatelstva nebo problémům předcházet. „Centrum považuji za velmi potřebné, protože do situace, která vyžaduje pomoc a podporu se může dostat každý z nás. Proto jsme se dohodli na možnosti umístit centrum do Domečku,“ komentovala starostka Znojma Ivana Solařová.

Na dotaz Deníku reagoval, že město čeká na vyjádření dotčených orgánů. „Po vyjádření hasičů bude jasné, zda bude nutné řešit rozšíření únikového východu nebo další opatření pro případ požáru. Pokud to nebude potřeba, bude možné sál Domečku začít využívat pro pořádání menších společenských a kulturních akcí," zmínil Kovařík s tím, že termín zatím není jasný.

Ukrajinský spolek

Město bezplatně zapůjčilo menší kancelář ukrajinskému spolku. Deník o tom informoval ZDE. Spolek vede psycholog Mykhailo Matiash, který sám přišel z Ukrajiny v souvislosti s ruskou agresí. Při rozhodování o bezplatné zápůjčce kanceláře přihlédli radní k podpůrné žádosti, se kterou se na vedení města obrátila ukrajinská konzulka Hanna Proshko sídlící v Brně.

Historie budovy

Budovu takzvaného Domečku postavil na sklonku devatenáctého století Německý měšťanský spolek. Od roku 1910 nesla budova jméno Německý dům. Hotelovou nástavbu objekt dostal v roce 1930. Po druhé světové válce připadl státu a sloužil jako hotel a sál pro pořádání společenských akcí, a to až do devadesátých let. Od té doby sloužila budova hlavně jako zázemí pro Českou spořitelnu a další firmy.

Česká spořitelna pobočku přesunula do nově postaveného domu v Jarošově ulici. Domeček koupilo město roku 2018 a myšlenkou bylo vrátit mu jeho zašlou slávu a proměnit ho ve společenský sál, který Znojmu chybí. „Vizi, že společenský sál Domečku bude sloužit svému původnímu účelu chceme naplnit. V tomto ohledu prosím o strpení, než veřejnost seznámíme s naším uceleným záměrem,“ vzkázala již dříve starostka.

Další možnosti pro plesy

Společenské centrum Dukla, kde se dosud konají plesy a koncerty, má zavřít na jaře roku 2025. Nedávno začala proměna jízdárny v Louce které bude sloužit jako společenské a kulturní centrum.

Poslední plesy a koncerty. Znojemská Dukla plánuje zavřít sál pro akce

Některé plesy, například maturitní, směřují pořadatelé do kulturních domů v okolních obcích Využívají například Kuchařovice nebo Práče.