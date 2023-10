Když se v roce 2020 rozhodli dominikáni klášterní budovu v Dolní České prodat, jednali znojemští zastupitelé o možnosti přestěhovat sem městský úřad. To ale nebylo kvůli nedostatku místa možné.

Zástupci církve poté nabídli farnost na odkup premonstrátům z padesát kilometrů vzdálené Nové Říše. „Jsme ve spojení i s panem děkanem Bartošem a jsme rádi, že naše rozhodnutí koupit bývalý dominikánský klášter přijal s radostí.“ popsal opat novoříšského kláštera Marian Rudolf Kosík.

Kanonie premonstrátů v Nové Říši získala po roce 2013 zpět lesy, rybníky, pole a hospodářské budovy, na kterých se podepsal zub času a nedostatečná péče. Protože je u většiny lesů nutná nová výsadba, nezískávají z pozemků řeholníci dostatek peněz. „Postupně zalesňujeme, ale výtěžek z nových lesních porostů, který by zabezpečil chod kláštera, budou požívat až budoucí generace řeholníků. Abychom do té doby mohli konat službu, musíme být soběstační i z dalších zdrojů hospodaření. Proto jsme se rozhodli k odkoupení znojemského dominikánského kláštera. To s sebou ovšem nese nové výzvy a starosti,“ vysvětlil odkup kláštera kněz pověřený ekonomickou správou kláštera v Nové Říši Štěpán Jiří Novák.