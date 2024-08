S opatrností projíždějí v těchto dnech řidiči silnicí ve Vítonicích na Znojemsku. Začaly totiž plánované opravy, které budou pokračovat do Prosiměřic, Práčí, Lechovic, Stošíkovic a Těšetic.

Státní silničáři totiž řeší neutěšený stav vozovek, které prošly velkou zátěží při nedávné velké opravě silnice vedoucí ze Znojma do Lechovic. Vedly tudy totiž objízdné trasy. Rekonstrukce zahrnuje obnovu vozovky a úpravu nezpevněných krajnic. Bližší informace ohledně termínů zjišťujeme.

Další budování na I/53 začne za dva roky, ještě před začátkem prací bude nutné opravit budoucí objízdné trasy, a to například úsek mezi Tasovicemi, Hodonicemi, Krhovicemi, Valtrovicemi nebo Hevlínem. Deník o tom informoval ZDE.

Další komplikace u Znojma

S objížďkou musí aktuálně počítat řidiči na příjezdu do Znojma ve směru od Brna. Opravami totiž prochází most u Baumaxu a práce potrvají do konce roku.

Se zdržením přijíždějí do Znojma i řidiči ve směru od Jihlavy. Dělníci pracují na I/38 nedaleko Olbramkostela. Provoz řídí semafory, v konečné etapě bude nutné využít objízdné trasy. Práce potrvají do 20. října.