DOPRAVA VE ZNOJMĚ. Strážníci dohlížející na dopravu. Řidič kamionu, který přehlédl značku a obtížně odbočoval do vedlejší ulice. Osobní auto vjelo do slepé ulice a snažilo se dostat zpět. Někteří místní si raději přivstali a vyrazili na druhý konec města pěšky.

Zdroj: Deník/Ilona Pergrová

Tak vypadalo pondělí 6. května brzy ráno ve Znojmě. Začaly opravy kruhového objedu na Mariánském náměstí i Pražské ulice. Ředitelství silnic a dálnic přistoupilo k opravám souběžně.

Dopravní omezení ve Znojmě začalo. Opravy hlavního průtahu komplikují dopravu

VESNICE ROKU. O titul Vesnice roku usilují obce ze Znojemska, a to Blížkovice, Jevišovice, Kravsko, Plenkovice, Slup a Vedrovice. V následujících týdnech se pokusí co nejvíc zaujmout hodnoticí komisi v krajském kole soutěže a dosáhnout tak ocenění. V Jihomoravském kraji se do soutěže zapojilo celkem sedmnáct obcí. Zúčastnit se mohou obce, města i městyse vesnického charakteru, které mají maximálně sedm a půl tisíce obyvatel.

Vesnice roku 2024. O titul usilují Jevišovice a pět dalších obcí ze Znojemska

FIREMNÍ ŠKOLKA. Novou školku otevírá ve svém areálu znojemská firma Nevoga. Otevře prvního září nejen pro děti zaměstnanců firmy, ale i pro další zájemce. Přijme děti už od dvou let. Služba bude placená. Za děti do tří let zaplatí rodiče tři tisíce za měsíc včetně jídla, za starší děti pak čtyři a půl tisíce za měsíc. Zjišťovali jsme, kde jinde vezmou ve Znojmě do školky děti ještě před třetím rokem věku.

Školka v Nevoze usnadní návrat do práce. Ve Znojmě fungují i dětské skupiny

Prozatím přijme skupina NevoKids polovinu plánovaného počtu dětí. „Maximální kapacita školky bude čtyřiadvacet dětí. První rok jich plánujeme přijmout dvanáct, když bude poté zájem, můžeme se v druhém roce dostat na plný počet,“ upřesnila mluvčí společnosti Zuzana Pastrňáková.

Zdroj: se svolením společnosti Nevoga

MUCHOVA STEZKA. Propojovat místa spjatá se životem a dílem Alfonse Muchy se už několik let daří Nadaci Mucha díky projektu Muchova stezka. Brno a Zbiroh se oficiálně přidaly k Memorandu o spolupráci při prezentaci odkazu a díla malíře. Zájemci si mohou prohlédnout novou výstavu nazvanou Mucha a fotografie: osobní vize. K navštívení bude do 31. října na šesti místech, která jsou součástí Muchovy stezky. Jsou to Ivančice, Moravský Krumlov, Hrušovany nad Jevišovkou, Doubravice nad Svitavou, zámek Zbiroh a slovenské Piešťany.

Muchova stezka a fotografie. Stopy autora slavné Slovanské epopeje vedou do Brna

VINAŘI A MRAZY. Dubnové mrazy letos těžce potrápily vinaře a ovocnáře. Zatímco škody na ovocných stromech nejsou na Znojemsku výrazné a ovocnáři si oddychli, vinaři dopadli podstatně hůře. Kompenzace od státu požadovat nebudou výměnou za ukončení debat o zavedení spotřební daně na tichá vína.

Vinaři na Znojemsku sčítají škody po mrazech. Vinohrady navíc ohrožuje sucho

„U vinné révy počítáme se škodou do patnácti procent, jsou však místa, kde je poškozeno až čtyřicet procent úrody," sdělil odborník na ovocnářství a vinařství Jaromír Čepička.