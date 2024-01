VIDEO: Obchvatu Znojma pomůže nový trumf, přispěje k boji proti aktivistům

Jak upozornila, silniční nákladní doprava přes Znojmo a přes přechod Hatě – Kleinhaugsdorf za posledních dvacet let narostla o pět set procent. Naproti tomu železniční nákladní doprava přes přechod Znojmo – Retz poklesla o více než sedmdesát procent.

„Pouze pět procent zboží projíždí mezi Znojmem a Rakouskem po železnici, většina po silnici,“ poukázala Solařová.

Opoziční hnutí Pro Znojmo, které vlakovou dopravu dlouhodobě mapuje, poukazuje na ucpanou jednokolejnou železnici. „Hned za Šatovem, za moravsko-rakouskou hranicí, leží na železniční trati zastávka Unterretzbach a právě sem začaly od platnosti nového jízdního řádu pravidelně každou hodinu zajíždět regionální vlaky z Vídně a zpět. Jednokolejnou trať vlaky po většinu času blokují, v zastávce je nelze objet, to by musely zajet dále do Šatova nebo až do Znojma. Po koleji tím pádem neprojede skoro žádný nákladní vlak,“ upozornil lídr Pro Znojmo Jiří Kacetl.

Situace na Mariánském náměstí a v okolí ve všední dne dopoledne

Zdroj: Deník/Ilona Pergrová

Uvažoval nad tím, že ideálním řešením by bylo prodloužit hodinové vídeňské vlaky až do Znojma. „Ostatně při elektrifikaci trati v roce 2009 se s patnácti páry vlaků denně i počítalo,“ uvažoval Kacetl s tím, že počet kamionů ve městě by se nenavýšil a Znojmo by získalo komfortnější vlakové spojení s Vídní a mezinárodním letištěm.

„Těžit by z toho mohli i obyvatelé Šatova či Hnanic, kteří by úpravou jízdních řádů a trasy autobusu číslo 818 s navázáním na šatovské nádraží získali rychlejší a pravidelnější spojení se Znojmem,“ naznačil výhody Kacetl.

Společnou řeč podle něj nyní musí najít Správa železnic, Znojmo a Jihomoravský kraj. Potřebné řešení pro úlevu od dopravní zátěže přinese ale městu až dobudování obchvatu.