/VIDEO/ Komplikace a objížďky při vjezdu do Znojma Pražskou ulicí čekají již brzy všechny řidiče. Státní silničáři už znají termín, kdy zahájí plánované opravy. Současně přijde na řadu i rekonstrukce povrchu na Mariánském náměstí. Obě místa leží na silnici I/38, která vede od hranic s Rakouskem přes Znojmo dále na Vysočinu a do středních i severních Čech.

Silnice v neutěšeném stavu se dočká komplexní opravy v jarních měsících. | Video: Deník/Ilona Pergrová

Někteří řidiči se obávají dlouhých kolon a zahuštění už tak složité dopravní situace. Opravy na průtahu městem začnou příští měsíc. „Začátkem května s veškerou technikou zamíříme do Znojma, kde od 6. května začneme opravovat okružní křižovatku na Mariánském náměstí a poškozený povrch v Pražské ulici,“ sdělila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Jak doplnila, v případě opravy okružní křižovatky na Mariánském náměstí nedaleko centra města půjde pouze o výměnu ložné vrstvy. „Tato akce nepotrvá déle než čtyřiadvacet dní. Pracovat zde budeme po polovinách, průjezd stavbou zůstane vždy zachovaný,“ sdělila Trubelíková.

Zdroj: Deník/Jana Karásková

Po opravách volají řidiči zejména v Pražské ulici. „Poškozený úsek finálně opravíme horkou asfaltovou směsí. V zimě jsme zde mohli udělat pouze provizorní opravy studenou směsí,“ upřesnila mluvčí státních silničářů.

Top investice kraje na Znojemsku: silnice, oprava mostu i nový depozitář muzea

Řidiči opravy vítají, ale mají obavu z dopadů na plynulost dopravy. „Rozhodně je potřeba opravit jak kruhák, tak Pražskou ulici. Povrch silnic je ve špatném stavu a jezdí se tam hrozně. Nedovedu si ovšem představit, co to udělá s dopravou, je to hlavní průtah města, kde jezdí skoro každý,“ sdělil například řidič Karel Kleander.

Neutěšený stav silnice před Billou v Pražské ulici ve Znojmě.Zdroj: Deník/Ilona Pergrová

Oprava Pražské bude rozdělená na dvě etapy. Ulice bude průjezdná vždy jednosměrně. „V první etapě budeme opravovat směr do Znojma, který bude uzavřený. Budou také stanoveny objízdné trasy, které budou různé pro vozidla do tři a půl tun a nad tři a půl tuny. Vše upřesníme před zahájením opravy,“ slíbila Trubelíková s tím, že dokončení obou oprav ve Znojmě je v plánu do konce května.

Oslovené řidiče zarazil souběh oprav. „Myslím si, že řešení je nutné, ale nemělo by se to opravovat zároveň. Určitě to způsobí dopravní komplikace, už teď je městem ve špičce obtížný průjezd,“ poukázala Jana Hlávková.

V dohledné době plánují pro změnu krajští silničáři opravovat ještě most přes Lesku. Deník o tom informoval zde. Projet průtah Znojmem je zejména ve špičkách pro řidiče zkouškou nervů. Situaci by zklidnil roky plánovaný obchvat. O předpokladech zahájení stavby další etapy jsme psali TADY.