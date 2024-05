/VIDEO/ Strážníci dohlížející na dopravu. Řidič kamionu, který přehlédl značku a obtížně odbočoval do vedlejší ulice. Osobní auto vjelo do slepé ulice a snažilo se dostat zpět. Někteří místní si ráno raději přivstali a vyrazili na druhý konec města pěšky. Tak vypadalo pondělí 6. května brzy ráno ve Znojmě. Začaly opravy kruhového objedu na Mariánském náměstí i Pražské ulice. Ředitelství silnic a dálnic přistoupilo k opravám souběžně.

Dopravní omezení na hlavním tahu Znojmem začalo 6. května. | Video: Deník/Ilona Pergrová

Auta projedou ve směru od Jihlavy na Vídeň, v opačném směru musí počítat s objížďkami. Deník o změnách v dopravě již podrobně informoval.

Opravy Pražské potrvají do 26. května. „Pracovat budeme po polovinách. Ulice Pražská bude vždy průjezdná pouze jednosměrně. V první etapě bude uzavřený směr do centra. Budou značeny objízdné trasy pro vozidla do 3,5 tun a nad 3,5 tun,“ sdělila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Na Mariánském náměstí skončí opravy o pár dní dříve, dělníci tam podle plánu mají pracovat do 22. května.

Autobusy ve Znojmě. Opravy hlavního tahu přesunou zastávky a změní trasy

Se změnami musí počítat i cestující autobusy. Rekonstrukce silnice změnila některé zastávky a trasy linek.

