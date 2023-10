Došková chalupa v Petrovicích končí sezonu. V neděli otevře letos naposledy

/VIDEO/ Vrátit se do časů dávno minulých mohou lidé ve venkovské chaloupě pokryté doškovou střechou. Miniaturní místnosti vypadají, jako by si jejich obyvatelé jen na chvíli odkočili na dvorek nebo do sklepa. Podobnou výpravu podniknou zájemci letos naposledy.