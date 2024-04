Ve stávající podobě se celá křižovatka skládá z celkem dvou průsečných a tří stykových křižovatek a dílčího úseku, který je vyhrazen autobusové zastávce. Pro neznalé tak může působit chaotickým dojmem. „Kolikrát se i místní spletou, je to až nebezpečné," podotknul místostarosta Hostěradic Jan Burger.

Stávající křižovatka v Hostěradicích je nevhodná. Potvrdila to Analýza dopadů stavební dopravy dostavby jaderné elektrárny Dukovany, kterou nechal vypracovat Jihomoravský kraj. Skládá se totiž z několika dílčích křížení. „Jednotlivé úseky jsou od sebe částečně odděleny třemi ostrůvky, z nichž jeden je dlážděný. Množství kolizních bodů je dále zvýšeno nijak neregulovaným couváním vozidel z parkoviště přímo do silnice," vysvětlil ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Roman Hanák.

Stavba nových reaktorů a potřebného zázemí dukovanské elektrárny má začít za pět let. Vyžádá si dopravní infrastrukturu, která zvládne přepravu nadrozměrných nákladů i zaměstnanců. Silničáři plánují v Jihomoravském kraji opravit bezmála čtyřicítku dopravních úseků. Křižovatku v Hostěradicích by podle Hanáka mohli začít rekonstruovat za dva až tři roky.

Vedení Hostěradic se rozhodlo zároveň s opravou silnice okrášlit i zbytek náměstí. Centru obce nyní dominuje především dopravní plocha s minimem odpočinkových míst pro pěší. Pracovníci hostěradické radnice zpracovali dvě varianty řešení návrhů studie, která by byla následně podkladem pro generálního projektanta Správy a údržby silnic.

V obou variantách je křižovatka zjednodušená do písmene T. Jednou z možností je vedení křižovatky přes střed náměstí, které by silnice rozdělovala na dvě části. Druhá varianta představuje jednolitou plochu pro odpočinek, kterou křižovatka ohraničuje ze dvou stran. „Musíme jeden z návrhů vybrat, počítáme s tím, že do dvou měsíců budou o rozhodnutí hlasovat zastupitelé," upřesnil hostěradický starosta Martin Vančura.

Odhadovaná cena za rekonstrukci křižovatky činí zhruba pětadvacet milionů korun. Stejně jako ostatní úseky, které kraj vytipoval jako možné návozové trasy k elektrárně, i opravu hostěradické křižovatky pokryjí peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Rekonstrukci náměstí pak zaplatí obec. Podle Vančury zatím vedení hostěradic přibližnou cenu nezná.

Vedení Hostěradic o úpravu křižovatky na tamním náměstí usiluje již několik let. Jejich původním záměrem bylo vybudování kruhového objezdu. Ten ale nepovolili památkáři. „Celé náměstí je památkové chráněné. Bylo nám řečeno, že na obdélníkové náměstí se nesmí umístit kruhový prvek," vysvětlil Vančura.

Jarní Dukovany.Zdroj: Jan Sucharda

Vedení Jihomoravského kraje předpokládá, že v případě průjezdu veškeré stavební dopravy k Dukovanům přes jižní Moravu půjde průměrně o sto padesát těžkých vozidel denně. Na seznamu úseků, které by se mohly při dostavbě jaderné elektrárny využít, jsou různé typy staveb i rekonstrukcí. Od běžných údržbových prací přes úpravu nepřehledných křižovatek až po obchvaty. Deník již dříve podrobněji informoval například o plánované opravě křižovatky v Dobelicích.

