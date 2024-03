Vesnice nedaleko Moravského Krumlova řeší, jak se k situaci do budoucna postaví i s ohledem na plánovanou dostavbu Dukovan.

Dopravní situaci je třeba podle dobelické starostky Miroslavy Tručkové řešit v každém případě. „Osobně jsem pro stavbu kruhového objezdu. Pokud kamiony najíždí směrem na Petrovice, dostanou se do protisměru. A to je nebezpečné. Na druhou stranu je pravda, že budování rondelu by zabralo část prostranství, které používáme pro kulturní akce,“ poukázala Tručková.

Obec jedná o odkoupení dvou domů a v plánu by byla pak demolice jednoho, případně obou, aby se lidem vrátil prostor potřebný pro kulturní dění ve vsi. Vše je ve fázi jednání a obec řeší, jak by koupi zaplatila.

A peníze podle Tručkové patrně řeší i kraj. „Záleží na balíku peněz, který dostane k přípravě závozových tras pro Dukovany. Poslední jednání bylo na podzim, přítomní byli zástupci obcí, ČEZu i kraje, od té doby žádné konkrétní informace nemám,“ krčila rameny starostka.

Kraj podle sdělení pracovníka tiskového odboru Petra Holečka závozové trasy na Dukovany řešil a stále řeší. „Těchto jednání již kraj absolvoval doposud celou řadu, jak na úrovni vlády a ministerstev, tak na úrovni pracovních skupin nebo obcí,“ informoval Holeček.

Jak potvrdil, v případě některých úseků je potřeba přikročit k vybudování kruhových křižovatek, které budou nejen bezpečnější, ale přinesou provozu i větší plynulost.

Na řadu přijdou i Dobelice. „Křižovatku řešit budeme, zatím není zadána dokumentace. Přesný termín tedy nelze určit. V souvislosti s trasami potřebnými na dostavbu dalšího bloku v Dukovanech se řeší přibližně čtyřicet podobných akcí. Vše musí být připraveno do roku 2028, samotná stavba nového bloku je naplánovaná od roku 2029 do 2036,“ upřesnil Holeček.