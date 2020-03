Představitelé klubu mluví o fungující dohodě s vedením Znojma. „Za naši společnost mohu říci, že jsme dostali, o co jsme žádali. Na hokej chodí ve Znojmě asi sto tisíc lidí ročně. Takže jsme přesvědčeni, že devět milionů korun je adekvátní částka. Této podpory si velmi vážíme a budeme se snažit Znojmo co nejlépe reprezentovat,“ reagoval manažer klubu Orlů Petr Veselý s tím, že letošní rozpočet klubu je asi osmatřicet milionů korun.

Vedení Znojma přispěje i na další sporty. „Například TJ Znojmo – oddíl florbalu dostane 1,4 milionů korun, Volejbalový klub Znojmo – Přímětice šest set padesát tisíc korun stejně jako TJ Znojmo – oddíl amerického fotbalu Knights,“ naznačila Pastrňáková.

Více peněz by uvítal šéf Vodáckého oddílu Neptun Znojmo David Gros. Klub dostane sedmdesát tisíc korun. „Není to sto procent toho, oč jsme žádali. Ale chápeme, že nejde dát všem to, co by si přáli,“ řekl Gros. Klub Neptun má 250 členů a pracuje s rozpočtem čtyři sta tisíc korun v rámci oddílu. „Nám se podařilo sloučit ekonomický zájem s neziskovým prostorem. Také díky naší půjčovně. Fungují u nás navíc ještě další oddíly,“ naznačil vedoucí vodáků.

Opozičního zastupitele Jakuba Krainera zaráží rozvrstvení dotací. „Hokej dotujeme třinácti miliony korun. Fotbal s florbalem už jsou o řád níž. Další jsou pod milionem. A například malé kluby typu šachisté žádají o tisícové částky a přesto jsou na dotacích kráceni. Proč? V čem je klíč přerozdělování, že někomu dáme třináct milionů a někomu deset tisíc? Je snad hokejistů třináct tisíckrát víc?“ uvažoval Krainer.

Jak dodal, častým argumentem je reklama pro město. „Údajná skutečnost, že sportovní kluby do Znojma přivezou turisty. Opravdu? Kolik fanoušků tu přespává po hokejových a kolik po fotbalových utkáních? Máme tato čísla doložená nebo se opíráme o dojmy? Na tyto otázky budu v zastupitelstvu hledat odpověď a klub PRO ZNOJMO iniciuje transparentnější nastavení podmínek pro přidělování dotací města a zřejmě i větší podporu dosud podhodnoceným malým klubům a mládeži napříč sporty,“ dodal zastupitel.

Do kultury půjde letos z radnice dva a půl milionu korun. „Největší podporu získá letní Hudební festival Znojmo, celých osm set tisíc korun,“ doplnila Pastrňáková.

V tomto případě jde, na rozdíl třeba od hokeje, jen o velmi malou část z celkového rozpočtu festivalu. „S radnicí jsme se domluvili na stabilní podpoře festivalu. Nechceme maximum peněz, ale stabilitu. Osm set tisíc korun je velká částka a celkově mámě zdravé financování,“ uvedl ředitel festivalu Jiří Ludvík.

Díky už získanému renomé se letnímu hudebnímu festivalu daří získávat podporu sponzorů. „To jsou nejstabilnější a dlouhodobé příjmy. Naši sponzoři, kteří jsou buď z regionu nebo jsou nějakým způsobem srdcově s festivalem spojeni, jsou trvalou důležitou složkou příjmů pro zdrojování festivalu. Jeho rozpočet je dnes šest milionů korun,“

Další peníze do kultury pak míří třeba na pořádání květnového Festivalu vína VOC Znojmo. Ten získá čtvrt milionu korun. Umění do Znojma má na kulturní a umělecký program v GaPu získat sto tisíc korun, sto čtyřicet tisíc korun poputuje organizátorům festivalu Šramlfest.