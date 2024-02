Po středečním rozhodujícín utkání je jasno. Orli padají do druhé ligy. Deník o tom informoval ZDE.

Právě vývoj situace kolem hokeje sledují pozorovatelé a fanoušci se znepokojením. Sezona není příliš optimistická. „ Hokej ve Znojmě budeme nadále podporovat, chceme, aby se ve městě udržel. Je to aktivita, která zajímá velkou část obyvatel města i návštěvníků,“ řekla na zastupitelstvu starostka Solařová.

Právě téměř shodná výše dotace pro plavce a dva různé spolky byla důvodem znepokojení u některých opozičních zastupitelů. „Nepřijde mi to objektivní, kluby jsou rozdílné s rozdílným počtem členů, ale dostávají stejnou částku. Přitom jeden z nich má 3,7 krát více členů,“ poukázal například opoziční zastupitel a bývalý starosta Jakub Malačka.

Zdroj: Youtube

Na poznámku reagoval bývalý plavecký olympionik Květoslav Svoboda. „Buď si budeme hrát na kvalitu nebo na kvantitu. Důležité je, aby děti dlouhodobou činností něco dokázaly,“ poukázal Svoboda.

Vedle finančních dotací podporuje město sportovní kluby i nepřímo. „Sportovcům nabízíme využívání sportovišť a zázemí v majetku města za výrazně snížené nájemné nebo ještě častěji jim sportoviště poskytujeme zcela bezplatně formou výpůjčky. I to považujeme za významnou formu podpory. V případě hokejového klubu jde například o výpůjčku ledové plochy nebo reklamních ploch v hodnotě minimálně tři miliony korun,“ zdůraznila starostka.

Ukrajinský spolek se sídlem v Domečku. Znojmo poskytne kancelář zdarma

Žádosti o dotace do výše padesáti tisíc korun byly schváleny radou města na konci ledna, žádosti o dotace ve výši od padesáti do 250 tisíc korun pak bude rada města schvalovat na některém z příštích zasedání. Celkově je v rozpočtu na dotační program vyčleněných jednadvacet milionů korun, to je o 2,7 milionů korun více než loni.

„Peníze, které v dotačním programu zbydou, budou použity jako rezerva pro podporu dalších sportovních akcí a reprezentaci města. Žádosti o dotace na tyto účely je možné podávat až do konce září,“ připomněl Kovařík.