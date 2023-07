Rychlost drezín neomezená. „Ovšem dosáhnout se nedá větší než pěti až deseti kilometry za hodinu. Šlape se příjemně, žádný velký tlak na nohy to není. A jako bonus je vyhlídka do okolí,“ usmívá se starosta Hort.

Anička, Dagmar a Lenka, jak místní drezíny pokřtili , budou až do konce září neúnavně každý den. Starosta Hevlína Lubomír Hort v úterý dopoledne vypráví, že obavy z náročného návratu nejsou na místě. „Tlačit drezínu na cestě zpátky do Hevlína se opravdu nemusí,“ culí se.

Jediným zádrhelem může být vlhko nebo mokro. Hevlínští počítají s tím, že ve dnech s nepříznivým počasím na trať Aničku, Lenku, ani Dagmar nepustí a nechají je zaparkované v garážích.

Inspiraci v novém využití historické trati Hevlínští nalezli v Ratíškovicích na Hodonínsku, kde již podobná atrakce funguje déle. Tam se poprvé drezínou svezla například Romana Bohunská se svým partnerem a synem Viktorem.

„V Ratíškovicích je šlapací drezína po části staré Baťovy železniční dráhy, která v minulosti sloužila k přepravě uhlí z dolů do výklopníku v Sudoměřicích, odkud uhlí putovalo po Baťově kanálu do Otrokovic. Tato trasa má tři kilometry a propojuje dvě vinařské stezky. Podluží a Moravskou vinnou. O trati v Hevlíně jsem už taky slyšela. Určitě si vyzkoušíme i ji, a rovnou to spojíme s nákupem v Hatích,“ těší se mladá žena z Brněnska.

Celá trať z Hevlína do Hrušovan nad Jevišovkou měří šest kilometrů. Drezíny však budou využívat jen část z ní. A to zhruba po železniční přejezd, tedy něco přes dva kilometry. „Cesta tam a zpět tak trvá asi hodinku volnějším šlapáním,“ zmiňuje starosta.

Hodinový pronájem aktuálně vychází na 350 korun. Na jedné drezíně se sveze až šest lidí. Čtyři sedící a dva, kteří musejí stroj pohánět šlapáním. „Nechceme na atrakci vydělávat, ale zase ani prodělat. Věříme, že drezíny budou zpestřením k cyklostezkám a jiným turisticky lákavým aktivitám v regionu,“ říká starosta Hort.

Hevlínská dráha je jedním z projektů, který má napomoci obnovení historické opuštěné železnice a opravě památeční budovy. „Dráhu jsme včetně budovy, nádražního domečku, propustků a pozemků vedle trati koupili před více než třemi lety za více než dva miliony korun. A rádi bychom celému areálu opět vdechli život. Budovu plánujeme zrekonstruovat a přestavět na muzeum obce, dráhy i cihelny. To proto, že u nás má velkou tradici cihlářský průmysl,“ vysvětluje místostarosta Čaj.

Jen výletní vlaky

Drezíny by se po trati měly prohánět minimálně do doby, než dojde k prodloužení železnice do Rakouska. „Běžně u nás už vlaky nejezdí. Pouze výletní a takové, které si domluvíme jako obec. Máme provozní řád i provozovatele. Dráha funguje přes léto nebo přes zimu v zpravidla v prázdninových rytmech. Naším cílem je zachovat nádraží. Chceme, aby žilo. Je to pojem obce Hevlín,“ dodává místostarosta Čaj.

