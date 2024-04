/VIDEO/ Po prvním zkušební a kratší sezoně vyjedou drezíny v Hevlíně na Znojemsku opět na koleje. Zájemce svezou od úterý 16. dubna.

Drezína jezdící z Hevlína směrem na Hrušovany nad Jevišovkou. | Video: Deník/Iva Haghofer

Podle hevlínského starosty Lubomíra Horta zájem lidí o neobvyklé lákadlo je. „Pro letošek nás čeká celá turistická sezona, začínáme už v polovině dubna,“ poukázal Hort.

Loni drezíny vyjely úplně poprvé, a to na začátku července. Deník o jízdách přinesl reportáž.

Hevlínští vrací život místní opuštěné historické železnici. Díky šlapacím drezínám. Poprvé se tam rozjely v úterý dopoledne.Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Obec pro letošek upravila provozní dobu i vstupné. „Lidé mají k dispozici číslo na objednání. Vyjet mohou i tři drezíny najednou,“ upozornil Hort.

Drezína veze dva lidi na lavičce po směru jízdy a dva v protisměru, další dva musejí sedět na sedátku podobném jako na kole umístěném na straně drezíny a šlapat.

Jezdí na trati z Hevlína směrem na Hrušovany nad Jevišovkou a vrací se zase zpět. V provozu jsou od úterý do neděle, a to od pravého poledne do čtyř hodin odpoledne. Šlapající nadšenci zdolají úsek o délce asi dva a půl kilometru.

Pravidelný provoz na trati skončil v létě 2010. Obec ji roku 2020 koupila za více než dva miliony korun. Vlaky se na trať mezi Hevlínem a Hrušovany nad Jevišovkou vrací při svátečních příležitostech, jako jsou Velikonoce, Vánoce nebo svatý Martin.